MSI zaoferuje niezwykłe akcesorium dla graczy. Tak, będzie się świecić

Gamingowy pedał od MSI to wyższy poziom abstrakcji akcesoriów dla graczy

Tego rodzaju kontrolery kojarzone są przede wszystkim z grami wyścigowymi. Idealnie kompletują się ze specjalnymi fotelami i kierownicami. Najnowsza propozycja od MSI to jednak nieco inne podejście do tematu. Liberator, bo tak ma nazywać się kontroler, powstał z myślą o rozmaitych gatunkach gier. Ma pomóc w RPG, FPS i gdzie tylko się da. Wiecie, jakby przycisków na myszce zabrakło, a klawiatura (opcjonalnie: pad) okazała się zbyt niewygodna do manewrów. Pedał MSI Liberator pozwoli zaprogramować nasze własne komendy i przyporządkować je także do prostych gestów, które można tam wykonać. Ponadto sprzęt, jak wszyscy oczekują od gamingowego akcesorium, się świeci i… no cóż, wygląda kuriozalnie. Ale może po prostu nie doceniam jego możliwości.

Na klawiaturę ciśnie mi się wiele złośliwych komentarzy, ale to nie jest tak, że producent postanowił wprowadzić abstrakcyjny produkt do sklepów i liczy na szczęście. MSI Liberator trafił na crowdfundingową zbiórkę, gdzie udało się dobić do celu. Ostateczna data premiery nie jest jeszcze znana, sprzęt ma kosztować około 530 złotych.

