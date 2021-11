Razer zbuduje konsolę opartą na platformie Snapdragon 8 Gen1

Razer zbuduje konsolę dla Qualcomma?

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 to nazwa najnowszego procesora, który będzie zasilał przyszłoroczne flagowe smartfony. Układ produkowany w litografii 4 nm będzie oferował o 20% większą wydajność niż jego poprzednik przy mniejszym o 30% zużyciu energii. Wydajniejsze będzie też nowe GPU Adreno z obsługą API Vulkan, a w standardzie dostaniemy między innymi modem 5G zdolny do osiągnięcia transferów rzędu 10 Gbps. Szczegóły poznamy za kilka godzin, gdy oficjalne informacje trafią do sieci po prezentacji. Teraz natomiast dostaliśmy tylko slajdy, które opublikował portal VideoCardz, a które dotyczą przenośnej konsoli tworzonej wspólnie z firmą Razer.

Urządzenie określane mianem Snapdragon G3X Handheld Developer Kit ma być pokazem możliwości nowego układu. Wyprofilowane jest jak pad do gier z zamontowanym na środku ekranem OLED o odświeżaniu 120 Hz, na którym będzie można głównie streamować gry np. z Xboksa lub komputera PC. Poza tym zostanie wyposażony w port USB-C z obsługą Display Port, baterię o pojemności 6000 mAh, kamerkę do wideorozmów o rozdzielczości 1080p oraz wsparcie dla technologii HDR. Nie zabraknie oczywiście obsługi łączności 5G, WiFi 6E oraz Bluetooth 5.2. Trudno powiedzieć, czy taka konsola trafi do sprzedaży czy skończy się tylko na pokazie możliwości nowej platformy, ale z pewnością byłoby to ciekawe urządzenie na tle chociażby Steam Decka, który szykuje Valve.

Więcej szczegółów poznamy zapewne już wkrótce. Jak tylko się pojawią to uzupełnię ten tekst o potwierdzone informacje.

źródło: VideoCardz