AMD zaprezentowało dzisiaj oficjalnie nowe procesory oparte na rdzeniach Zen 4. Ryzen 7x40HS to układy, które trafią do mniejszych notebooków przeznaczonych dla graczy, bo oferują nawet 8 rdzeni, taktowanie 5.2 GHz oraz dedykowany układ AI.

AMD Ryzen 7x40HS robi wrażenie

Procesory z rodziny AMD Ryzen 7x40HS zapowiadają się bardzo ciekawie. Przy TDP w zakresie od 35 do 54 W będą posiadać nawet 8 rdzeni (16 wątków) i taktowanie dochodzące do 5.2 GHz. Znajdzie się też tutaj miejsce na zintegrowany układ graficznym AMD 780/760M zbudowany w architekturze RDNA3, który może posiadać nawet 12 jednostek wykonawczych i taktowanie 2.8 GHz. Dzięki temu układ ma być też bardzo oszczędny, pozwalając na długi czas pracy na baterii. AMD obiecuje około 9 godzin pracy przy wykorzystaniu baterii o pojemności 68 Wh. O tych szacunkach zaraz sobie jeszcze więcej powiemy.

Na slajdach promujących nowy procesor znajdziemy między innymi porównanie do układu Apple M2 Pro z 12 rdzeniami, który ma oferować nieco słabszą wydajność niż topowy Ryzen 9 7940HS. Bardzo dobrze układ ten wygląda również na tle Intel Core i9-13900H. O tym przekonamy się jednak dopiero podczas właściwych testów. Nie zmienia to jednak faktu, że pewnie wiele notebooków dla graczy zacznie korzystać z procesorów AMD, bo dzięki litografii TSMC N4, mają sporą przewagę nad konkurencyjnymi produktami.

Co ciekawe w niektórych układach z tej serii zaszyty będzie też dedykowany koprocesor przyśpieszający obliczenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. To pierwsze dedykowane rozwiązanie tego typu w procesorach x86, które jak się sprawdzi, trafi pewnie wkrótce również do innych procesorów. Biorąc pod uwagę hype na technologie związane z SI oraz coraz większą liczbę obliczeń jakie trzeba wykonywać, przeniesienie tej pracy na lokalny układ ma pewnie sporo sensu. Wszystko jednak rozbije się o odpowiednie oprogramowanie. Na pewno warto ten trend obserwować.

Razer Blade 14

Pierwszym komputerem korzystającym z nowego układu jest 14-calowy laptop do gier — Razer Blade 14. Model ten wyposażony został w procesor AMD Ryzen 9 7940HS, najnowszą kartę graficzną do laptopów NVIDIA GeForce RTX z serii 40 (4060 lub 4070) oraz szybszą pamięć DDR5-5600 MHz SO-DIMM. Blade 14 wyposażony został też między innymi w wyświetlacz 14 cali, QHD+ 240 Hz o proporcjach 16:10, dwa porty USB 4 Type-C i dwa porty USB 3.2 Gen 2 Type-A, a nawet HDMI. Oprócz wielu portów w laptopie znalazła się też kamera internetowa o rozdzielczości 1080p, która umożliwia logowanie bez hasła za pomocą usługi Windows Hello, oraz posiada nową mechaniczną zaślepkę dla większej prywatności i bezpieczeństwa.

Cała konstrukcja waży zaledwie 1,84 kg i ma niespełna 18 mm grubości, a przy tym została wyposażona w baterię o pojemności 68 Wh. Razer zapowiada, że pozwoli to nawet na 10 godziny pracy/oglądania wideo, co przy takiej konfiguracji musi robić wrażenie. Ceny zaczynają się od 2799 euro.