Można tu wybrać zarówno formę płatności – PayU, kartą czy gotówką przy odbiorze, sposób dostarczenia – dowóz, osobisty odbiór na miejscu i dokładny termin dostawy.

Inicjatywa słuszna i potrzebna w tym trudnym okresie. Mam nadzieję, że uda się w ten sposób uratować biznesy wielu restauratorom, a po lockdownie rozwinąć to rozwiązanie o aplikacje mobilne i dzięki temu sprawić, by stało się konkurencyjne do popularnych agregatorów. Być może spowoduje to znaczne obniżenie stosowanych przez nich prowizji, które obecnie są wręcz drakońskie.

Źródło: Ouichef.pl.