Obalamy 21 mitów i manipulacji na temat Covid-19 i pandemii. POTĘŻNE źródło wiedzy dla niedowiarków

fałsz

Testy dają wynik pozytywny, gdy mamy do czynienia z SARS-CoV-2, a negatywny, gdy tego wirusa nie ma. Gdyby wyniki „wypadały” losowo powinniśmy mieć 50/50 wyników pozytywnych i negatywnych – a takiej sytuacji nie mamy.

fałsz

„Złotym standardem” w diagnostyce COVID-19 jest właśnie technika RT-qPCR. „Złoty standard” to nic innego jak najdokładniejsza i „najlepsza” metoda jaką dysponuje aktualnie medycyna, służąca do diagnozowania danej choroby. „Złote standardy” zmieniają się wraz z rozwojem medycyny, diagnostyki laboratoryjnej czy technik obrazowych.

Test RT-qPCR jest wykorzystywany we wszystkich cywilizowanych częściach globu.

Niestety żaden wyznawca wiarygodności testów PCR na koronawirusa nie chce jakoś podjąć merytorycznej dyskusji.

Ulotka pierwszego lepszego testu.

Czyżby więc firmy produkujące zestawy diagnostyczne tak bardzo się myliły i dostarczały testów niewłaściwych i osoby podważające je mają rację?

Nie, po prostu ktoś zapomniał o istnieniu testów certyfikowanych oznaczeniem CE-IVD.

In vitro diagnostic medical devices (IVDs) are commercial kits or systems that must be affixed the CE-IVD label to be placed on the EU market. The IVD Directive 98/79/EC [11] defines an ‘in vitro diagnostic medical device’ as any medical device which is a reagent, reagent product, calibrator, control material, kit, instrument, apparatus, equipment, or system, whether used alone or in combination, intended by the manufacturer to be used in vitro for the examination of specimens, including blood and tissue donations, derived from the human body, solely or principally for the purpose of providing information, in the COVID-19 context, concerning a physiological or pathological state, or to monitor therapeutic measures. The ‘intended purpose’ of IVD means the use for which the device is intended according to the data supplied by the manufacturer on the labelling, in the instructions for use and/or in promotional materials. According to IVD Directive 98/79/EC Article 9 [11] on conformity assessment procedures, for COVID-19 diagnostic devices that are not intended for use as self-tests, the manufacturer shall, in order to affix the CE marking, draw up the EC declaration of conformity required before placing the devices on the market. This is a self-declaration procedure based on satisfying essential safety and performance requirements listed in the Directive and specifications of the device performance characteristics, stated by the manufacturer. In case of self-tests, involvement of a third-party conformity assessment body is necessary. The performance of point-of-care and rapid diagnostic test devices put on the EU market with CE label may vary in the laboratory in comparison to the performance study of the manufacturer done for the purposes of CE-marking. There are several hundreds of CE-marked IVDs for COVID-19 virus or antibody detection: independent evaluation of their diagnostic accuracy is ongoing.