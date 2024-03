Zmierzamy ku katastrofie. 2023 rok pobił niebezpieczny dla ludzkości rekord

Nowy raport Światowej Organizacji Meteorologicznej nie pozostawia złudzeń co do kierunku zmian w zakresie klimatu na świecie. Zdaniem ekspertów, rekordowe poziomy gazów cieplarnianych, temperatur, ciepła oceanów i ich zakwaszania, wzrosty poziomów morza i jednoczesne zmniejszenie pokrywy lodowej na Antarktydzie oraz cofanie się lodowców to tylko część obrazu negatywnych zmian zachodzących w naszym klimacie.

Według raportu WMO "State of the Global Climate 2023", fale upałów, powodzie, susze, pożary i gwałtownie nasilające się cyklony wywołały fale chaosu i nędzy na wielką skalę. Miliony ludzi na całym świecie doświadczyły zakłóceń w codziennym życiu, a straty finansowe gospodarek sięgnęły miliardów dolarów.

Ponadto, rok 2023 został okrzyknięty najcieplejszym w historii, z globalną średnią temperaturą powierzchni na poziomie 1,45°C powyżej "bazy" z okresu przedprzemysłowego. Mieliśmy do czynienia także z najcieplejszą na świecie dekadą w historii. Sekretarz Generalny ONZ António Guterres podkreślił, że sytuacja jest krytyczna: zbliżamy się niebezpiecznie blisko granicy 1,5°C ustalonej w ramach porozumienia paryskiego z 2015 roku.

Oceany również cierpią z powodu zmian klimatycznych. Większość globalnego oceanu doświadczyła fal upałów, które zaszkodziły ekosystemom morskim i całym łańcuchom pokarmowym. Zakwaszenie oceanów wzrosło w wyniku pochłaniania dwutlenku węgla, a poziom morza osiągnął rekordowo wysoki poziom. Antarktyda odnotowała najniższy zarejestrowany poziom lodu morskiego, co stanowi poważne zagrożenie dla całości tamtejszego ekosystemu. Pokrywa lodowa na Antarktydzie systematycznie topnieje, co może prowadzić do poważnych konsekwencji dla poziomu mórz na całym świecie.

Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak powodzie, cyklony, susze i pożary, miały katastrofalne skutki społeczne i ekonomiczne na wszystkich kontynentach. Pożary w Kanadzie i Hawajach, powodzie w Afryce i cyklony tropikalne w Azji to tylko niektóre z przykładów, które ilustrują skalę zagrożeń. Zmiany klimatyczne zaostrzyły wyzwania związane z bezpieczeństwem żywnościowym, przesiedleniami ludności i wpływem na słabsze grupy społeczne. Liczba osób dotkniętych biedą i głodem gwałtownie wzrosła, a sytuacja ta jest dodatkowo pogłębiana przez konflikty zbrojne i globalne oraz lokalne kryzysy gospodarcze.

Świat stara się walczyć z tymi zjawiskami i na szczęście - są one widoczne

Jednym z pozytywnych punktów jest rosnące znaczenie energii odnawialnej. Wykorzystanie źródeł energii takich jak energia słoneczna, wiatrowa i wodna wzrosło o prawie 50% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wszystko to wprost prowadzi nas do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, a to zaś zaowocować może w przyszłości odwróceniem niekorzystnego dla nas wszystkich trendu.

Raport WMO stanowi więc mocny apel do światowych liderów, instytucji międzynarodowych i społeczeństw, aby podjąć wspólne, zdecydowane działania w celu ograniczenia zmian klimatycznych. Wzmocnienie wysiłków na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, promowanie ochrony środowiska, inwestowanie w recykling, naukę oraz wspieranie krajów najbardziej narażonych na skutki zmian klimatycznych są tutaj absolutnie kluczowe.

Raport WMO to ważne ostrzeżenie przed katastrofalnymi konsekwencjami dalszego zaniedbywania problemu zmian klimatycznych. Stoimy przed ogromnymi wyzwaniami - wymagają one globalnej mobilizacji i współpracy wszystkich ze wszystkimi na tyle, na ile się da to zrobić. Już i tak udało się zrobić sporo - tyle tylko, że wciąż to za mało, byśmy mogli mówić o choćby połowicznym sukcesie.