Zbierasz magnesy na lodówkę? W takim razie koniecznie musisz to wiedzieć!

Zbierasz magnesy na lodówkę? Co czujesz, gdy na nie patrzysz? Mają różne funkcje — od zwykłych pamiątek z wakacji, aż po miły element dekoracyjny kuchni. Jeżeli na Twojej lodówce też masz takie (w sumie — nawet jeżeli nie masz — nic nie szkodzi), to musisz wiedzieć, że te pozornie banalne przedmioty posiadają znacznie większe znaczenie, niż moglibyśmy przypuszczać. Badania wskazują, że nasze mózgi traktują je w naprawdę szczególny sposób.

Naukowcy z Uniwersytetu w Liverpoolu przeprowadzili badanie, które skupiło się na tym, jak nasze mózgi reagują na magnesy na lodówkę. W trakcie wywiadów przeprowadzonych z 19 Brytyjczykami, którzy posiadali co najmniej 20 takich pamiątek, badacze odkryli, że takie magnesy mają zdolność wywoływania silnych emocji i wspomnień z minionych podróży. Co ciekawe, były one dużo silniejsze, niż zdjęcia.

W przypadku wielu uczestników ujawniono, że magnesy na lodówkę nie tylko pełnią dla nich funkcję dekoracyjną, ale również stanowią swoiste "okno" do przeszłości. Stają się kluczem do pełnych emocji wspomnień, przypominając sobie o radościach oraz trudach związanych z daną podróżą. Mimo wszystko, to zdjęcia są bardziej popularną pamiątką z podróży: telefony mamy ze sobą zawsze, naciskamy spust migawki i... gotowe. Mimo tego, że ukazują nam one pewien kontekst (widzimy, gdzie jesteśmy, widzimy nasze uśmiechy i potencjalnie przeżywane emocje), to jednak nie są one tak skuteczne w przywoływaniu w nas emocji, jak magnesy.

Takie magnesy są w stanie przywoływać nie tylko pozytywne emocje. Badanie wykazało, że niektórzy uczestnicy używają takich pamiątek po to, by przypomnieć sobie również o trudnych okresach w swoim życiu.

Naukowcy na podstawie pozyskanych informacji uznali, że magnesy na lodówkę są w pewien sposób zintegrowane z naszym życiem codziennym. Funkcjonują w przestrzeni domowej i przez to często stają się one elementem codzienności — często o nich zapominamy. Jednakże, gdy już na nie spojrzymy i zostaną połączone z konkretnymi emocjami lub wspomnieniami, mogą stać się potężnym narzędziem do wywoływania w ludziach refleksji. Jak wynika z wniosków badaczy, mogą pełnić funkcję "wskazówek" w naszym systemie pamięci autobiograficznej. Stanowią one "fizyczne symbole" miejsc i czasów, co ułatwia przypomnienie sobie konkretnych wydarzeń czy doświadczeń.

Małe, duże, stylowe, efektowne, a czasami kiczowate magnesy na lodówkę — pamiątki z miejsc podróży są znacznie więcej niż tylko ozdobnymi elementami w naszych kuchniach. To wręcz symbole przeżytych przez nas wspomnień, które działają na nas silniej, niż nam się wcześniej wydawało. Za ich sprawą może nie przeżyjemy raz jeszcze przeżytych doświadczeń, ale z całą pewnością będziemy w stanie się do nich w choć części przenieść. Trzeba jednak uważać, bo podobnie mocno utrzymują one w sobie zarówno dobre, jak i złe wspomnienia.