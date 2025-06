Kolejna data lotu Polaka w kosmos. Tym razem się uda?

Po serii opóźnień i problemów technicznych misja Ax-4 firmy Axiom Space otrzymała nowy termin startu — czwartek, 19 czerwca. Będzie to czwarty załogowy lot tej prywatnej firmy kosmicznej na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), a zarazem historyczne wydarzenie: po raz pierwszy na pokładzie ISS znajdą się astronauci z Indii, Polski i Węgier.

Wielokrotnie przekładana misja

Pierwotnie start misji Ax-4 był zaplanowany na 29 maja, ale problemy techniczne zmusiły SpaceX do jego przesunięcia. Wkrótce potem pojawiły się nowe komplikacje przez co przepadały kolejne daty startu. Nie ma w tym jednak nic dziwnego, gdyż to normalne procedury w przypadku lotów załogowych. Nie oznacza to jednak braków technologicznych, a raczej najwyższe standardy bezpieczeństwa. Jeżeli rakieta, czy któryś z jej członów eksploduje podczas wynoszenia Starlinków na orbitę, to trudno. Jednak w przypadku załogowych misji byłoby to niedopuszczalne i każde potencjalne zagrożenie musi zostać zbadane.

Po serii testów i tymczasowych napraw, ciśnienie w module ustabilizowało się, co sugeruje, że nieszczelność została zażegnana lub przynajmniej ograniczona do bezpiecznego poziomu. Inżynierowie nie wykluczają jednak, że zmiana ciśnienia może wynikać z mikropęknięć lub przepływu powietrza przez uszczelki między segmentami stacji — dalsze obserwacje trwają.

Za sterami misji Ax-4 stanie doświadczona astronautka i dyrektor ds. lotów załogowych w Axiom — Peggy Whitson, będąca poniekąd legendą NASA. Towarzyszyć jej będzie Polak, Sławosz Uznański-Wiśniewski, Shubhanshu Shukla z Indii oraz Tibor Kapu z Węgier.

To wydarzenie ma historyczne znaczenie — po raz pierwszy reprezentanci tych trzech krajów wejdą na pokład ISS. Co więcej, załoga Ax-4 przeprowadzi ponad 60 eksperymentów naukowych i edukacyjnych, co czyni tę misję najbardziej intensywną badawczo w historii Axiom Space.

Start planowany jest na czwartek, 19 czerwca o godzinie 4:53 EDT (10:53 czasu polskiego) z platformy LC-39A w Centrum Kosmicznym im. Kennedy’ego na Florydzie.