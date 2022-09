Ransomware to w dalszym ciągu problem. Między innymi dlatego

0

Jak myślicie, dlaczego ataki typu ransomware są problemem? Cóż, są one niezwykle dochodowe - to pewne. Jednak to nie jedyny powód takiego stanu rzeczy. To, że w ogóle takie ataki się konstruuje to również wina firm, które chcą rozpaczliwie odzyskać dostęp do informacji. To po pierwsze. Po drugie, to również problem spowodowany tym, że niestety płacą za nie również zwykli ludzie, którzy jeszcze nie wiedzą o tym, że akurat z "terrorystami", to po prostu się nie rozmawia. Jakkolwiek byśmy nie rozpatrywali tego wszystkiego... chodzi o pieniądze. Mimo wszystko.