Duże zmiany w rankingu popularności aut, Skoda spada na 3. miejsce

W wynikach widać problemy Skody

W Polsce w trakcie pierwszych trzech miesięcy 2022 roku zarejestrowano nieco ponad 100 000 samochodów osobowych (102 048 szt.) co było wartością o 13,4% mniejszą niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Początek roku jest zatem bardzo kiepski i wydaje się, że nie tylko inflacja i wysokie ceny są powodem takiej sytuacji. Przez ostatnie 9 miesięcy, czyli od czerwca 2021 roku sprzedaż samochodów za każdym razem był niższa niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej. Według instytutu Samar główne przyczyny to mniejsza podaż spowodowana przez problemy z dostępem do mikroprocesorów, a teraz również komponentów produkowanych na Ukrainie. Część dostawców wznowiła już co prawda produkcję, ale jest ona mniejsza niż przed inwazją Rosji. Co więcej podrożały też surowce, cena niklu stosowanego w bateriach skoczyła z 30 tys. do 100 tys. USD za tonę. Nic więc dziwnego, że znaczny skok cen zanotowały auta elektryczne. To jednak nadal mały wycinek polskiego rynku.

W Polsce przez wiele lat liderem była Skoda produkująca popularne modele Fabia oraz Octavia. Odnoszę jednak wrażenie, że ta firma ma ostatnio największe problemy z produkcją w swoich fabrykach, co skrzętnie wykorzystuje konkurencja. Bezapelacyjnym liderem w Polsce jest obecnie Toyota, która przez pierwsze 3 miesiące sprzedała już ponad 18 400 samochodów i zgarnia dla siebie niemal 1/5 rynku. Liderem popularności jest Corolla z wynikiem przekraczającym 5000 egzemplarzy, ale japońskie samochody zajmują całe podium bo na drugim miejscu mamy model RAV4 z wynikiem 3461 szt., a na trzecim Yarisa z wynikiem 3452 szt.

Kia wskakuje na podium

Zaskoczeniem może być natomiast drugie miejsce, które w Polsce w 2022 roku zajmuje Kia z wynikiem 9765 sprzedanych egzemplarzy. Ta marka zanotowała największy wzrost sprzedaży. W stosunku do roku 2021, sprzedaż samochodów Kia w Polsce skoczyła o 38%. Koreańczycy korzystają na tym, że ich problemy z łańcuchami dostaw dotknęły stosunkowo najmniej i nadal mają szeroką ofertę samochodów. Nie bez znaczenia jest też fakt, że jest ona też coraz ciekawsza, bo liderem tej marki w Polsce jest model Sportage ze sprzedażą na poziomie 2950 szt. Ten niewielki SUV zbiera bardzo dobre opinie, a do tego posiada hybrydowe zespoły napędowe i świetnie wpisuje się w obecne trendy. Sporą popularnością cieszy się też kompakt - Ceed z wynikiem na poziomie 2271 szt. (6. miejsce w rankingu).

Na dalszych miejscach mamy natomiast Skodę ze sprzedażą na poziomie 8656 szt. (najpopularniejsza nadal jest Octavia), Volkswagena z wynikiem 6702 szt., a potem Hyundaia z wynikiem 6624 szt. (wzrost o niemal 25%), z czego za ponad 1/3 sprzedaży odpowiada model Tucson. Pierwszą dziesiątkę zamykają BMW, Mercedes (sprzedaż aut luksusowych praktycznie nie spada) oraz Dacia, Ford i Audi. Bez zmian pozostaje też struktura sprzedaży, 70% popytu generują firmy, a zaledwie 30% osoby prywatne.

źródło: Samar