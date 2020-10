Sprawdzałem w aplikacji Facebooka na iOS, nie widać jeszcze zakładki Randki, ale po zainstalowaniu aktualizacji wersji na Androida pojawiła się takowa w menu hamburgera na moim prywatnym profilu.

Nie pokażę Wam zrzutów ekranu z aplikacji, bo ich robienie zostało zablokowane przez Facebooka, może to i dobrze, to właściwy ruch w tego typu funkcjonalności. Jak widzicie w coverze Facebook od razu zaznacza, że nie będzie informował naszych znajomych o naszym dołączeniu do aplikacji randek oraz naszej aktywności w tym zakresie i będzie nam proponował znalezienie partnera na podstawie tylko naszych zainteresowań.

Przy tworzeniu profilu randkowego nie będzie można zmienić swojego imienia ani wieku, który podaliśmy na Facebooku, odblokowana natomiast jest do zmiany tożsamość płciowa, miejscowość, firma czy ukończone szkoły. Można wybrać płeć, którą jesteśmy zainteresowani w naszych poszukiwaniach, określić czy szukamy przyjaźni, długoterminowego związku lub nie ujawniać tego czego szukamy.

Aplikacja będzie korzystała z naszej aktualnej lokalizacji, by odnaleźć pasujące osoby w naszym pobliżu. Na koniec definiujemy jeszcze tylko nasz wzrost, stosunek do palenia czy picia alkoholu, znajomość języków obcych oraz wybieramy najlepsze zdjęcie profilowe.

Na swoim profilu będziemy widzieć osoby, które nas polubiły, ale rozmowę na czacie będzie można rozpocząć, tylko jeśli dwie osoby wzajemnie się polubią.

Co ważne, rozmowy które prowadzimy w ramach randek na Facebooku są niezależne od czatu na Messengerze i w każdej chwili możemy usunąć swój profil w randkach, bez usuwania konta na Facebooku.