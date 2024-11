Rekordowa śmiertelność koralowców. Czegoś takiego jeszcze nie było

Przyjmuje się, że obecność Wielkiej Rafy Koralowej została odkryta przez brytyjskiego żeglarza Jamesa Cooka, podczas jego pierwszej wyprawy na południe. Jednak już wcześniej Aborygeni, czyli rdzenni mieszkańcy Australii wiedzieli o jej istnieniu. Sama Rafa jest wynikiem nagromadzenia się szkieletów organizmów rafotwórczych, a do jej powstania wymaganych jest spełnienie kilku warunków, w tym czystość wody, temperatura i głębokość. Niestety, w związku z coraz wyższą temperaturą oraz zaśmiecaniem oceanów rafa koralowa umiera. Naukowcy przeprowadzili badania i potwierdzili, że tak źle jeszcze nie było.

Wielka Rafa Koralowa całkowicie zniknie?

Najnowsze badania przeprowadzone przez Australijski Instytut Nauk o Morzu (AIMS) pokazują, że fragmenty Wielkiej Rafy Koralowej odnotowały najwyższą w historii śmiertelność koralowców. Naukowcy szacują, że do 72% koralowców w niektórych miejscach zostało zniszczonych w wyniku masowego blaknięcia, cyklonów i powodzi, które nawiedziły region w ciągu ostatniego lata.

W jednym z północnych obszarów rafy zarejestrowano utratę jednej trzeciej twardych koralowców, co stanowi największy roczny spadek od 39 lat monitorowania przez australijski rząd. Naukowcy obawiają się, że podobne wyniki mogą dotyczyć innych części rafy.

Wielka Rafa Koralowa, rozciągająca się na 2,300 kilometrów, jest największym na świecie organizmem żywym i domem dla niezliczonej ilości gatunków. Jednak masowe blaknięcie — proces, w którym koralowce tracą barwnik w wyniku stresu termicznego — poważnie zagraża jej przyszłości. W wyniku podwyższonych temperatur wody koralowce wydalają mikroskopijne algi, zwane zooksantellami, co prowadzi do ich wybielania. Jeśli temperatury utrzymują się na wysokim poziomie, koralowce mogą umrzeć.

Naukowcy zwracają szczególną uwagę na koralowce acropora, które charakteryzują się szybkim wzrostem, ale są wyjątkowo podatne na blaknięcie. To właśnie one poniosły największe straty w ostatnich miesiącach.

Dr Mike Emslie, główny badacz z AIMS, określił tegoroczne lato jako jedno z najbardziej ekstremalnych w historii. "To poważne straty, które pokazują skalę problemu," powiedział w rozmowie z australijskim nadawcą ABC. Z kolei Richard Leck z WWF-Australia ostrzega, że Wielka Rafa Koralowa zbliża się do punktu krytycznego. "Nie możemy pozwolić, by rafa była nieustannie narażona na takie uderzenia," podkreślił.

Grafika: depositphotos