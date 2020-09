Co oprócz samego odsłuchiwania stacji radiowych potrafi ten program? Oprócz tradycyjnych funkcji jak prosty equalizer, dodawanie bieżącej rozgłośni do ulubionych czy sleeptimer (od 5 minut do 120 minut), mamy też możliwość nagrywania audycji do formatu MP3. Co więcej, możemy włączyć nagrywanie całej audycji lub też nagranie tylko bieżącego utworu, który puszczany jest akurat na antenie. Wszystkie nagrania zapisują się w tym katalogu:

C:\Users

azwa_konta\Music\RadioSure Recordings\

W ustawieniach programu możemy ścieżkę zapisu zmienić, jak i zaznaczyć, by nagranie zostało podzielone na osobne utwory, jeśli nagrywacie ciągiem którąś ze stacji. Ponadto możemy zmienić tu skórkę programu, po ściągnięciu ze strony RadioSure czy określić aby program uruchamiał się z ostatnio odtwarzaną stacją, czy ma się uruchamiać wraz ze startem systemu, minimalizować do zasobnika i pokazywać powiadomienia o aktualnie odtwarzanych utworach.

Jeśli nie znaliście jeszcze tego programu, a szukacie podobnego rozwiązania do odsłuchiwania stacji radiowych na komputerze myślę, że Radio Sure przypadnie Wam do gustu.