Przejściem na DAB+ nie jest zainteresowana na razie żadna z ogólnopolskich rozgłośni radiowych. Kiedyś w rozmowie z Dyrektorem Muzycznym w radio ESKA zapytałem o proces cyfryzacji radia w Polsce, oto jaką odpowiedź otrzymałem:

Przepraszam, ale nie jestem upoważniony do składania deklaracji w kwestii uczestnictwa w tym projekcie. Mogę jedynie ograniczyć się do mojej osobistej refleksji. I nie zgodzę się z panem, że stacje komercyjne nie zauważają procesu cyfryzacji. Zauważamy od dawna. Proszę w prosty sposób znaleźć w sieci odpowiednią aplikację, zainstalować w swoim smartfonie i już. Dziesiątki stacji w zasięgu ucha. To jest realna, sensowna cyfryzacja i nie potrzeba do niej ogromnych publicznych pieniędzy, nie wspominając już o pieniądzach z kieszeni słuchacza na zakup odpowiednich odbiorników.

To tylko pokazuje, jaki naprawdę mają one stosunek do tego procesu. Co więcej, już nawet nowe rozgłośnie radiowe nie myślą o obecności na falach FM, a od razu skupiają się na internecie. Trochę się już ich nazbierało, w polskiej sieci można już posłuchać stacji stworzonych dla miłośników sportu, różnych gatunków muzycznych czy radia mówionego, dlatego postanowiłem je wszystkie zebrać w jednym miejscu.

Radio Nowy Świat