Polacy przestają słuchać radia, aż 2 mln mniej słuchaczy

Znamienny jest tu tytuł wpisu nawiązujący do wyników badania Krajowego Instytutu Mediów za rok 2023, w którym możemy przeczytać, iż radio to nadal bardzo popularne medium. Brzmi optymistycznie, ale szczegóły pokazują już mniej optymistyczne dane.

Nie jest to oczywiście wprowadzenie w błąd, badanie Audio Track - raport roczny (dane styczeń - grudzień 2023) pokazuje, iż w minionym roku zasięg dzienny radia obejmował 56,6% populacji +15 lat, czyli 18,1 mln rodaków. To nadal dużo, to nadal popularne medium, ale już nie tak popularne jak jeszcze rok temu. W 2022 roku, zasięg ten wynosił 62,2%, co stanowi spadek aż o 2 mln słuchaczy.



Ciekawe są tu również szczegóły, bo okazuje się, że spadek słuchalności radia dotyczy tylko tradycyjnych źródeł sygnału, a więc dużo rzadziej słuchamy w radioodbiornikach FM, z kolei przez internet odsetek słuchaczy pozostał na niemal nie zmienionym poziomie, w porównaniu z rokiem 2022.



Aktualnie przez internet słucha radia 8% osób, a tylko przez internet - 6%. To odpowiednio 2,4 mln i 1,8 mln Polaków.



Ilu stacji słuchamy każdego dnia? Trzech na czterech słuchaczy ma zwykle jedną ulubioną stację w ciągu dnia, w dłuższym okresie tygodnia, średnia zbliża się do dwóch stacji na słuchacza.



Na imponującym poziomie pozostaje czas słuchania stacji radiowych, w 2022 roku średnio było to 03:18 godziny w ciągu dnia, a w zeszłym roku 03:17.



Przy analizie pór słuchania radia, wyraźnie widać, że najczęściej włączone radio mamy w godzinach pracy, pomiędzy 08:00 a 16:00, a wyraźny spadek słuchaczy odnotowano dopiero po godzinie 19:00.



Najpopularniejszym urządzeniem do słuchania radia jest odtwarzacz samochodowy, niewiele mniejszy odsetek badanych słucha radia w tradycyjnym radioodbiorniku.



W domu czy poza domem? Okazuje się, że najczęściej włączamy radio poza domem. W domu radio towarzyszy 23% ankietowanych, to spadek z 27% w roku ubiegłym. Najwięcej słuchaczy radio ma wśród kierowców, z których 30% włącza radio w swoim pojeździe.



Docieramy w końcu do samych stacji radiowych. Nie będzie zaskoczeniem, że najpopularniejsze są te o zasięgu ogólnopolskim, które odpowiadają za więcej niż połowę czasu słuchania wszystkich stacji radiowych, docierając każdego dnia do co trzeciego Polaka.



Ciekawostką jest fakt, iż wyraźnie spadła słuchalność stacjom radiowym z grupy RMF, a zyskała po połączniu się z Agorą grupa Eurozet. Stacje radiowe Polskiego Radia oraz grupy Time to już dwukrotnie mniejsza liczba słuchaczy.



Niezmiennie najpopularniejszą stacją radiową w Polsce jest radio RMF FM, na drugim miejscu mamy radio ZET, a podium zamyka radio ESKA.



Natomiast, jeśli chodzi o stacje radiowe słuchane przez internet, czołówka wygląda odmiennie. Lider to nadal RMF FM, ale na drugim miejscu mamy Radio 357, które spycha radio ZET na trzecie miejsce. Druga ze stacji radiowych nadających tylko przez internet - Radio Nowy Świat zajmuje czwarte miejsce.

Źródło: Krajowy Instytut Mediów.

Stock Image from Depositphotos.