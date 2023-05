Radio Nowy Świat i Radio 357 po 3 latach w internetowym eterze

Radio Nowy Świat i Radio 357 od samego początku zdecydowały się na brak reklam, a finansowanie działalności oddali w ręce słuchaczy/patronów, którzy to co miesiąc wspierają te radia za pośrednictwem serwisu Patronite.pl.

Poziom wsparcia Radia Nowy Świat i Radia 357 na Patronite.pl

Jako ciekawostkę podam, iż Radio 357 z chwilą rozpoczęcia zbiórki na Patronite.pl - w październiku 2020 roku (radio ruszyło dokładnie 3 miesiące później) deklarowało, iż potrzebuje 250 tys. zł miesięcznie na spokojne funkcjonowanie rozgłośni.



Na dziś, Radio Nowy Świat wspiera prawie 34 tys. patronów, na kwotę 708 tys. zł - każdego miesiąca.



Z kolei Radio 357 - już ponad 50 tys. patronów, na kwotę 917 tys. zł.

Tym samym to dwa największe projekty wspierane na Patronite.pl, zarówno jeśli chodzi o liczbę patronów, jak i kwotę wsparcia. Co ciekawe, w tym roku obie rozgłośnie zrezygnowały z wyświetlania na Patronite.pl łącznej kwoty, jaką już zebrali do tej pory. Tłumaczyli to w ten sposób, że rodziło to wiele pytań typu - skoro już macie tyle pieniędzy, to po co zbieracie dalej? Oczywiście, wynikało to z niezrozumienia istoty tych liczb i z czego one wynikają.

Nowe strony internetowe Radia Nowy Świat i Radia 357

W tym czasie obie rozgłośnie doczekały się zupełnie nowych stron internetowych, co wynikało między innymi z faktu poszerzania oferty i nowych rozwiązań, wymagających rozbudowanych witryn. Były to między innymi specjalne strefy dla patronów, dostęp do podcastów czy głosowania na listy przebojów.



Osobiście bardziej podoba mi się strona Radia Nowy Świat, wygląda nowocześniej i mimo wrażenia przeładowania funkcjami nie jest wcale ociężała, wydaje się więc dobrze zoptymalizowana. Dostęp do ramówki, podcastów czy poszczególnych audycji jest prosty i szybki, a same podstrony czytelne i zrozumiałe dla odwiedzających.



Natomiast strona Radia 357 dla odmiany wydaje się lekka i przyjemna, ale nawigacja po najważniejszych opcjach dość uciążliwa, że wspomnę tylko odseparowanie i odsyłanie do zewnętrznych stron w nowych zakładkach, przy wyborze listy przebojów czy sklepu.

Nowe aplikacje mobilne Radia Nowy Świat i Radia 357

Jednak ważniejsze od stron są aplikacje mobilne i tutaj również obie stacje udostępniły w międzyczasie nowe ich wersje:

Radio Nowy Świat: aplikacja na iOS - App Store (ocena 4.2), aplikacja na Androida - Google Play (ocena 4.3)

Radio 357: aplikacja na iOS - App Store (ocena 4.0), aplikacja na Androida - Google Play (ocena 4.0).

Mimo różnych ocen w sklepach mobilnych, żadnej rozgłośni nie można nic zarzucić jeśli chodzi o same aplikacje mobilne. Obie wyglądają nowocześnie, nawigacja po menu również nie wzbudza zastrzeżeń. No może widok główny Radia Nowy Świat podoba mi się bardziej, bo pokazywane są na nim kolejne najciekawsze audycje, które pojawią się w najbliższym czasie.



Radio 357 promuje na niej tylko podcasty, czyli coś co już było i zainteresowani zawsze mogą po to sięgnąć w osobnej zakładce.



Popularność Radia Nowy Świat i Radia 357

Według najnowszych danych Krajowego Instytutu Mediów, popularniejsze jest Radio 357, które to wyprzedza tylko Radio RMF FM, z kolei Radio Nowy Świat zamyka podium.



Zasięg dzienny wszystkich stacji radiowych słuchanych przez internet w Polsce wynosi obecnie 7%. Z tego Radio RMF FM słucha 1,4% (454 724 słuchaczy), Radio 357 0,9% (289 000 słuchaczy), a Radio Nowy Świat 0,6% (201 841 słuchaczy).

Słucham obu stacji, więc na koniec nie może zabraknąć mojej osobistej opinii o tych rozgłośniach. Nie chcę oczywiście rozpoczynać tym wojenki pomiędzy zwolennikami jednej i drugiej, bo jak widać jest miejsce w internetowym eterze zarówno dla RNŚ i R357.

Niemniej obie wywodzą się z radiowej „Trójki”, ale w mojej ocenie przez ten okres od ich uruchomienia, to Radio Nowy Świat nabrało własnej tożsamości, odrywając się niejako od radia, z którego się wywodzi. Radio 357 to taka „Trójka” bis, emanuje wręcz głosami znanymi z programu III, a Radio Nowy Świat postanowiło kroczyć własną ścieżką i to mi obecnie bardziej odpowiada.

Zwłaszcza audycje prowadzone parami, bo te oddaje taką prawdziwą duszę radia - polecam przede wszystkim czwartkowe poranki z prowadzącymi: Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski (szkoda, że tylko czwartkowe) czy sobotni koncert życzeń z różnymi prowadzącymi, ale również w parach (najbliższy z Joanną Kołaczkowską i Wojciechem Malajkatem).