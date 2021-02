Rada Etyki Mediów: Podzielamy opinię o odpowiedzialności TVP za podział Polaków

REM Ameryki nie odkryła takim stwierdzeniem z tytułu. Każdy, kto choć raz włączył program informacyjny TVP wie, że media publiczne dzielą rodaków i inne media na tych, co są za rządem i na tych, co są przeciwko. Jednak, kiedy słyszymy taki głos ze strony instytucji, która od lat zajmuje się etyką dziennikarską, więc wiele już słyszała i widziała, możemy być pewni, również ci niezdecydowani z nas, że bardzo źle się dzieje z mediami publicznymi w Polsce.

Zapewne w komentarzach pojawią się też zarzuty, co do składu i stronniczości REM, ale tu już nie chodzi o samą instytucję, ale o ludzi, o nas, naszych rodaków, którzy każdego z dnia z różnych stron stykają się z takim, a nie innym przekazem.

Owa oburzona osoba, która złożyła skargę nie ogląda TV, telewizora nie posiada, media publiczne to wiedzą i próbują swoje manipulacje przerzucić do internetu. Jednych internautów to oburzy, inni bez zastanowienia przyjmą to jako stan faktyczny i zamierzony efekt osiągnięty. Zupełnie tak jak przekaz w telewizji, ale z pomocą internetu z większym zasięgiem.

Na szczęście są też ci oburzeni, jak bohaterka listu do REM, którą zniesmaczyły dwa linki na Twitterze TVP Info, jeden z nich został zmieniony pół godziny po publikacji, więc zostańmy tylko przy tym jednym. Cały czas jest dostępny na stronie i opatrzony tymi samymi grafikami jak poniżej na zrzucie od REM.

Sprawa zabójstwa dzieci. Wydawałoby się, że opisana merytorycznie. Ale wstawiono zdjęcie matki, podejrzanej o zabójstwo, które przedstawia, że prawdopodobnie była zwolenniczką Strajku Kobiet. Osoba podejrzana o zabójstwo jest chora psychicznie, co przyznaje sam portal. Jak można to tak okrutnie wiązać z polityką??? Moim zdaniem, to telewizja publiczna właśnie jest winna polskiej wojnie plemiennej, która ma miejsce. To ona jest odpowiedzialna za spolaryzowanie postaw Polaków.

Na profilu tym pojawił się link do artykułu o matce, która zabiła swoje dzieci z jej zdjęciem z Facebooka okraszonym błyskawicą, czyli znakiem Strajku Kobiet.

REM w swoim oświadczeniu tak zareagowała na tę manipulację:

Zdaniem REM intencją tworzących te informacje był atak na działania polityczne i na osoby, z którymi TVP Info się nie zgadza. Stąd celowe skojarzenia: Matka wspiera Strajk Kobiet i zabija swoje dzieci(…). Nie da się jednak, tuż po tragicznym zdarzeniu, wykazać związku między poparciem Katarzyny W. dla Strajku Kobiet a „zabiciem synków nożem”, jak podaje portal TVP Info. I nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie na to szansa, skoro kobieta leczyła się psychicznie i w związku z tym jej procesu sądowego może nie być. Natomiast skojarzenie dzieciobójczyni ze Strajkiem Kobiet, celowo stworzone przez TVP Info, pozostanie.

Podzielamy Pani opinię o odpowiedzialności TVP za podział Polaków. W tej sprawie REM pozostaje odwoływanie się do opinii publicznej za pośrednictwem jeszcze wolnych mediów, ponieważ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, konstytucyjnie zobowiązana do kontroli mediów publicznych, od dawna w tej kwestii umyła ręce.

Nie sposób nie zgodzić się z taką opinią Rady Etyki Mediów, oglądamy, czytamy i słuchamy ten festiwal manipulacji od dawna. Obawiam się jednak, że działania te są dokonywane z premedytacją, planowane i puszczane w świat z nadzieją, że część społeczeństwa nie dostrzeże tej manipulacji, co niestety ma miejsce, patrząc po słupkach poparcia partii rządzącej czy statystykach oglądalności mediów publicznych ją wspierających.

Co najgorsze w tym wszystkim, działania te podejmowane są jak zauważa REM, z brakiem poszanowania ludzkiej godności i dobrego imienia. Wykorzystano tu osobę chorą psychicznie i bezbronną, ze strony której nie grożą konsekwencje sprawy sądowej z tego tytułu. W wielu przypadkach więc, planowany przekaz w postaci sugestywnego zdjęcia pozostanie w głowach wielu osób, które nie dowiedzą się szczegółów poruszanej przez TVP Info sprawy.

Z pełną treścią listu i odpowiedzi REM możecie zapoznać się pod tym linkiem (pdf). Mam nadzieję, że takie zgłoszenia i publikacje w jakikolwiek sposób, choćby najmniejszy, pozwolą otworzyć oczy wielu osobom w tym kraju, na to co się z nim teraz dzieje. To ważne by się pojawiały w różnych miejscach, bo jak zauważa w swojej odpowiedzi REM, instytucje za to odpowiedzialne już dawno umyły od tego ręce.

Stock Image from Depositphotos.