Nie potrafię sobie tego w żaden sposób wytłumaczyć, wystarczy, że tylko na chwilę zobaczę gdzieś te serwisy informacyjne i włos mi się jeży na głowie, co tam jest wciskane rodakom. Jeśli, co trzeci Polak uważa, że to jest rzetelne przedstawianie faktów z kraju czy zagranicy, to ja zaczynam się o nas bać w przyszłości.

Pamiętam doskonale czasy Dziennika TV, wtedy wszyscy wiedzieli, że to propaganda jedynej słusznej partii rządzącej, nikt nie miał wątpliwości, co do tego. Rodzice przekazywali dzieciom, że to tylko propaganda i rzeczywistość jest zupełnie inna. Teraz, kiedy to samo się dzieje w publicznej telewizji, jest spore grono osób w naszym kraju, które nie widzi w tym nic złego i wierzy w ten przekaz i idą z nim na wybory.

Najgorsze w tym wszystkim jest jednak to, że to nasze wspólne dobro, za które płacimy z własnej kieszeni. Jeśli nie wprost, opłacając abonament, to przez pośrednika w postaci budżetu państwa, z którego to do kasy TVP i Polskiego Radia popłynęło w tym roku prawie 2 mld zł rekompensaty za tych, którzy tego abonamentu nie płacą.

Według danych portalu Wirtualnemedia.pl nasze pieniądze to aż 57% budżetu TVP, czyli finansujemy w większości to wszystko sami. Jakby ktoś mi o tym opowiedział jeszcze kilka lat temu, że tak będzie wyglądała niedługo nasza polska rzeczywistość, nie uwierzyłbym.