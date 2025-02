To największa znana nam struktura w kosmosie. Dlaczego tak nas interesuje?

Wszechświat nie przestaje zaskakiwać. Badania zespołu astronomów z Instytutu Maxa Plancka ujawniły istnienie Quipu – największej znanej struktury w znanym nam Wszechświecie. Quipu to rozległy zbiór galaktyk rozciągający się na 1,3 miliarda lat świetlnych i zawierający w sobie masę równą 200 kwadrylionom gwiazd.

W historii badań kosmosu pojawiały się inne struktury uznawane za rekordowe. Wielka Ściana Herkulesa-Corona Borealis miała według szacunków 10 miliardów lat świetlnych, ale jej status jako rzeczywistego skupiska materii nigdy nie został jednoznacznie potwierdzony. Quipu natomiast jest solidnie udokumentowaną formacją, obecną w pobliskim wszechświecie, a jej istnienie poparte zostało danymi uzyskanymi z badań gromad galaktyk w promieniowaniu rentgenowskim.

Superstruktury

Quipu nie jest osamotniona. W ramach badań zespołu zidentyfikowano cztery inne superstruktury, które razem zawierają 45% gromad galaktyk, 30% samych galaktyk i 25% ogółu materii wszechświata. Tak rozległe układy oddziałują na swoje otoczenie, zniekształcając promieniowanie kosmiczne i wpływając na pomiary kluczowych parametrów kosmologicznych — na przykład na stałą Hubble'a.

Jak w ogóle trafiono na Quipu? Naukowcy wykorzystali dane z przeglądu gromad CLASSIX, obejmującego 86% nieba. Badania rentgenowskie pozwoliły na identyfikację Quipu nawet pomimo ograniczenia, jakim jest "strefa unikania", która skutecznie zasłania nam formacje, które znajdują się tuż za nią z naszej perspektywy.

Sama Quipu składa się z 68 gromad galaktyk, które tworzyą swego rodzaju "włókno". Jej galaktyki są zbyt odległe, abyśmy mogli je dostrzec gołym okiem, niemniej Quipu wyróżnia się na mapach nieba i stanowi ważny obszar badań kosmologicznych.

Quipu jest ogromnym skupiskiem materii w kosmosie. Badacze mają przy nim ręce pełne roboty!

Skąd taka nazwa?

Nazwa Quipu pochodzi od starożytnego systemu zapisu Inków, w którym informacje przechowywano w formie węzłów na sznurkach. Struktura przypomina układ połączonych nitek, a jej nazwa ma dodatkowy związek z badaniami prowadzonymi w Europejskim Obserwatorium Południowym w Chile – regionie, w którym znajdowano ślady dawnych quipu.

W długoterminowej perspektywie Quipu prawdopodobnie rozpadnie się na mniejsze skupiska materii. Jednak na obecnym etapie jest niezwykle ciekawym obiektem badań, które mogą dostarczyć ważnych informacji na temat ewolucji wszechświata.

Jest to więc nie tylko największa znana struktura w pobliskim wszechświecie, ale również ważny element układanki w badaniach kosmologicznych. W ten sposób jeszcze lepiej poznajemy rozmieszczenie materii w kosmosie i możemy skuteczniej badać wpływ ogromnych struktur na nasze obserwacje kosmosu. Dalsze badania mogą ujawnić jeszcze większe formacje, skutecznie zmieniając nasze spojrzenie na wszechświat. W kosmosie z całą pewnością da się znaleźć jeszcze większe struktury, niż Quipu, jednak... granicę dla naszych obserwacji stanowi "obserwowalny Wszechświat" - granica, poza którą nie jesteśmy w stanie już prowadzić bezpośrednich obserwacji. Być może tam właśnie kryją się inne struktury, które są większe, niż to, co dotychczas odkryliśmy. Tego jednak (przynajmniej na razie) nie sprawdzimy.