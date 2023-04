Pojawiły się pierwsze informacje na temat trenera osobistego napędzanego przez sztuczną inteligencję, nad którym ma w pocie czoła pracować Apple. Co o nim wiemy?

Quartz. Osobisty trener od Apple zadba o nasze zdrowie

Według raportu opublikowanego na łamach Bloomberga, Apple pracuje nad napędzanym sztuczną inteligencją trenerem, który ma zadbać o nasze zdrowie. Quartz, bo tak ma się nazywać usługa, ma wykorzystywać technologię AI w połączeniu z danymi dotyczącymi naszego zdrowia, którymi karmimy nasze iPhone'y. Ponadto wsparciem będzie także monitoring Apple Watcha. Z nich wszystkich Quartz miałby składać zestaw porad dotyczących poprawy ćwiczeń, diety i snu.

Usługa, podobnie jak programy treningowe od Apple, prawdopodobnie będzie płatna w formie miesięcznej subskrypcji.

Nie tylko zdrowie fizyczne, ale także psychiczne

Raport wspomina również, że Apple pracuje nad nową aplikacją Health dla iPada, która pozwoli użytkownikom wyświetlać wyniki elektrokardiogramu (EKG) oraz inne dane zdrowotne na większym ekranie. Ten krok ma na celu spopularyzowanie aplikacji w sektorze opieki zdrowotnej, gdzie tablety już są powszechnie wykorzystywane. Ponadto wspomina także o nowej funkcji, która miałaby trafić do aplikacji Zdrowie. Mowa o "dzienniku emocji", który umożliwi użytkownikom wprowadzanie swojego nastroju i odpowiadanie na pytania dotyczące ich dnia, aby następnie porównać wyniki na przestrzeni dni, tygodni i miesięcy. Funkcja ta ma być rozwijana i w przyszłości wykorzystywać algorytmy do określania nastroju użytkownika. Ma działać na podstawie różnych innych danych zbieranych przez zegarki i ręcznie wprowadzane przez nas dane do ekosystemu Apple.

Apple chce być bliżej naszego zdrowia

Patrząc na ruchy Apple, od lat widać że powoli, powoli, powoooli — ale stale implementują kolejne nowości związane z funkcjami zdrowotnymi. Tworzenia własnej karty pacjenta, rejestracji wyników, śledzenia tak wielu aspektów w temacie, jak tylko się da. Wielokrotnie też podczas swoich prezentacji przedstawiają produkty i rozwiązania jako coś co potrafi ocalić życie, jednocześnie zapominając wspomnieć, że z produktami medycznymi nie ma to absolutnie nic wspólnego.

Czy nowy projekt faktycznie dojdzie do skutku? Czas pokaże. To jeden z tych, których ogłoszenia teoretycznie możemy spodziewać się już za kilka tygodni podczas konferencji WWDC 2023.