Qualcomm nie odpuszcza segmentu PC

Dotychczasowe procesory Qualcomma przeznaczona dla komputerów typu PC nie mogą cieszyć się zbyt dobrymi opiniami pod względem wydajności. Częściowo zapewne winę za to ponosi Microsoft, który nie jest w stanie przygotować odpowiednio sprawnej wersji systemu Windows, ale wydajność samych procesorów też pozostawia dużo do życzenia. Tym bardziej jeśli popatrzymy na to co zrobiło Apple i jak konkurencyjny okazuje się procesor M1, który zapewnia nie tylko świetną wydajność, ale robi to przy mniejszym zapotrzebowaniu na energię niż procesory x86.

Wygląda jednak na to, że sprawa nie jest jeszcze przegrana. Qualcomm zapowiada nową generację procesorów, którą zaprojektuje nowy zespół. Chodzi o startup Nuvia, który Qualcomm przejął kilka miesięcy temu za 1,4 mld USD. Założycielami tej firmy, która powstała w 2019 roku, są byli inżynierowie Apple, którzy pracowali nad procesorami z serii A dla smartfonów iPhone. Z pewnością wiedzą jak zaprojektować wydajny procesor, a dodając do tego brak ograniczeń związanych z limitami energetycznymi w smartfonach, może z tego powstać prawdziwy komputerowy układ. Niestety będziemy musieli nieco na niego poczekać, bo premiera jest planowana dopiero na 2023 roku.

Qualcomm zamierza też popracować w tym czasie nad rozwojem i lepszą skalowalnością swoich układów graficzny Adreno, bo jak wynika ze slajdów prezentacji, chcą ustanowić nowy punkt odniesienia dla komputerów PC. Nowy układ może też w przyszłości trafić do urządzeń mobilnych, serwerów oraz na rynek motoryzacyjny. Qualcomm wydaje się być pewny swego i zamierza dorównać produktom Apple z serii M, ale z pewnością nie będzie to proste. Trzymamy jednak kciuki aby się udało, bo jak pokazuje nam to rywalizacja Intela z AMD, konkurencja jest bardzo ważna i napędza rozwój.