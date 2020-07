Ładowanie smartfona od 0 do 100% w 15 minut jest już na horyzoncie

Qualcomm to specjalista od szybkiego ładowania. Pamiętacie jeszcze Quick Charge 1.0 od Qualcomm z 2013 roku? Wśród ostatnich technologii Qualcomm znalazło się m.in. Quick Charge 4+, zapewniające obsługę ładowarek od 27 W i 45W pod koniec cyklu. Teraz przyszła pora, aby ogłoszono Quick Charge 5, wprowadzając przy tym znaczne ulepszenia. Technologia ma zapewnić szybkie ładowanie 100W+ nadchodzącym urządzeniom z systemem Android. Qualcomm twierdzi, że jest to najszybsza komercyjna technologia ładowania dla Androidów.

Qualcomm ogłasza Quick Charge 5.0

Technologia ma sprawić, że ładowanie od 0 do 50% zajmie zaledwie 5 minut, a od 0 do 100% – 15 minut. Odnosi się to w odniesieniu do baterii 4500 mAh ( szybkość ładowania 1,5 stopni C) i wykorzystania maksymalnej mocy dla granicy termicznej 40 stopni C. Qualcomm chce zapewnić użytkownikom możliwość korzystania z ich urządzeń dłużej bez martwienia się o czas potrzebny na ich doładowanie. Quick Charge 5 to najszybsze i najbardziej wszechstronne rozwiązanie. Ev Roach, wiceprezes ds. zarządzania produktami w Qualcomm Technologies, Inc. dodał, że obecnie marka chce ściśle współpracować z producentami, aby wspólnie tworzyć urządzenia wiodące w branży. Mają one spełnić potrzeby najbardziej wymagających konsumentów.

Wracamy do telefonów, które wytrzymają tydzień na jednym ładowaniu?