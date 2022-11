Qualcomm jak co roku w listopadzie, zaprezentował najnowszą generację swojej najwydajniejszej platformy dla smartfonów - Snapragon 8, tym razem z dopiskiem Gen 2. Nowy SoC to nie tylko wyższe taktowanie i nowe rdzenie procesora, ale też wsparcie dla WiFi 7, 16 GB RAM i filmów 8K.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 bez tajemnic

Snapdragon 8 Gen 2 będzie bez wątpienia wyznaczał w przyszłym roku standardy wydajnościowe dla flagowych smartfonów z Androidem. Co jednak ciekawe, pierwsza urządzenia z tym procesorem mają pojawić się w sprzedaży jeszcze w tym roku, a wśród głównych partnerów wymienia się ASUSa, Oppo, OnePlusa oraz Motorolę. Zaskakująco brakuje tutaj Samsunga, ale wiele wskazuje na to, że seria S23, przynajmniej w USA, ponownie dostanie procesor od Qualcomma. A co dzięki temu będzie mogła zaoferować? Nowy SoC to przede wszystkim nowa konfiguracja rdzeni procesora. Jeden najwydajniejszy, oparty na architekturze Cortex-X3 taktowany będzie zegarem nawet 3,2 GHz, a będą towarzyszyć mu 4 kolejne wydajne rdzenie pracujące z zegarem 2,8 GHz oraz trzy oszczędne, których taktowanie nie przekroczy 2 GHz.

Wszystkie te wartości robią wrażenie, ale poza zmianą architektury tzw. rdzenia prime, za wzrost wydajności odpowiada przede wszystkim wyższe o 200-300 MHz taktowanie. W sumie ma to przełożyć się na wydajność większą o 35% w porównaniu do pierwszej generacji Snapdragona 8. Cały układ produkowany jest przez TSMC w usprawnionej litografii 4 nm, dzięki czemu Qualcomm obiecuje mniejsze o 40% zapotrzebowanie na energię. Podobną kurację przeszedł układ GPU - Adreno, który ma być o 25% wydajniejszy i o 45% efektywniejszy energetycznie, a także będzie wspierał ray-tracing. Spory skok wydajności, bo ponad czterokrotny, oferuje tez układ odpowiedzialny za obliczenia AI.

Bez wątpienia jednak największą zaletą procesorów Snapdragon są ich modemy, które należą do najlepszych na świecie. W tym roku mamy tutaj model X70, który oferuje między innymi aktywny dual SIM 5G, pozwalający na korzystanie z dwóch różnych sieci w tym samym czasie. Do tego dochodzi jeszcze wsparcie dla technologii WiFi 7 oraz Bluetooth 5.3 LE. Qualcomm zadbał zatem o wsparcie dla rozwiązań, które dopiero pojawią się na rynku. Do tego dochodzi wsparcie dla nawet 16 GB pamięci RAM LP-DDR5x i możliwość nagrywania wideo 8K w 30 klatkach na sekundę. Niestety procesor obrazu obsługuje tylko ekrany 4K@60Hz, a dla QHD+ maksymalne odświeżanie to 144 Hz.

Na liście smartfonów, które dostaną najnowsze dziecko Qualcomma znajdują się między innymi OnePlus 11, Xiaomi Mi 13, Oppo Find X6, Motorola X40, IQOO 11, Meizu 19 oraz Red Magic 8 Pro.