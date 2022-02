Snapdragon 8 gen 1 rządzi w AnTuTu Benchmark. Konkurencji brak

Najnowszy procesor firmy Qualcomm po raz pierwszy pojawił się w rankingu wydajności i od razu go zdominował. Siedem pierwszych miejsc zajmują smartfony napędzane Snapem 8 gen 1. Trzy pozostałe to Snapdragon 888 Plus.

Poprzedni miesiąc również należał do Snapdragonów, ale jeszcze starszej generacji. O zestawieniu pisaliśmy w tym tekście.

Qualcomm najlepszy

Teraz, zgodnie z przewidywaniami, top należy do urządzeń opartych o najnowszą platformę firmy Qualcomm, stworzoną w 4nm procesie technologicznym. Trzeba przypomnieć, że zestawienie dotyczy smartfonów sprzedawanych na rynku chińskim, podsumowanie rynku globalnego pojawi się za kilka dni.

Najwydajniejszym urządzeniem jest w tym momencie iQOO 9 Pro z 12/512 GB pamięci. Zgodnie z wynikami testu smartfon był w stanie zdobyć 1 020 974 punkty. iQOO 9 zajął drugie miejsce, jego wynik to 1 020 156 punktów. Na trzecim miejscu jest realme GT 2 Pro, który również osiągnął ponad milion punktów w teście.

Czwarte miejsce zajął OnePlus 10 Pro, wyprzedzając Xiaomi 12 Pro. Szósta pozycja należy do Motoroli Edge X30, która była pierwszym dostępnym na rynku modelem ze Snapdragonem 8 Gen 1. Xiaomi 12 jest siódme. Miejsca od 8 do 10 należą do urządzeń ze Snapdragonem 888+. To Black Shark 4S Pro, Nubia Red Magic 6S Pro i iQOO 8 Pro.

Kilka z tych telefonów ujrzymy wkrótce w Polsce. Jako pierwsza zadebiutuje motorola, jej oficjalna prezentacja powinna mieć miejsce jeszcze w tym miesiącu. Na naszym rynku zobaczymy również OnePlus 10 Pro i obie wersje Xiaomi 12 – nie wiadomo jednak jeszcze kiedy to się stanie.

Równocześnie musimy zaznaczyć, że wydajność to jedno, a problemy z nadmierną temperaturą to drugie. I właśnie na taką przypadłość cierpi Snapdragon 8 gen 1. Pisał o tym Piotr Kurek. Jestem bardzo ciekawy jak i czy w ogóle producenci poradzili sobie z tym problemem.

Exynos mądrze się rozwija

Konkurencją dla Snapdragona 8 gen 1 miał być Exynos 2200. Procesor Koreańczyków znalazł się w najnowszych Samsungach Galaxy sprzedawanych a rynki Europejskie, w tym w Polsce. TechAltar na Twitterze pokazał, jak procesor wypada w porównaniu do zeszłorocznego Exynosa 2100.

Różnice nie są imponujące. Wzrost wydajności GPU i CPU wynosi odpowiednio 17 i 5 proc. To ciekawe o tyle, że Samsung zastosował po raz pierwszy GPU Xclipse 920, przygotowany po raz pierwszy we współpracy z AMD. Ma on zapewniać lepszą jakość rozgrywki dzięki wsparciu dla ray tracingu (RT) i variable rate shading (VRS).

Wrażenie robi dopiero wzrost NPU o 115 proc. Sztuczna inteligencja i poprawione dzięki niej zdjęcia nocne oraz nagrywanie wideo są jednym z motywów przewodnich kampanii nowych Samsungów i jest to możliwe właśnie dzięki lepszemu NPU.