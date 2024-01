Czym zajmuje się Laboratorium Innowacji w PZU?

Nowym zjawiskiem jest rosnące zapotrzebowanie młodych firm na wsparcie, a Laboratorium Innowacji PZU staje się kluczowym graczem w dostarczaniu rozwiązań i mentorstwa dla startujących przedsiębiorców. Program PZU Ready for Startups został omówiony w kontekście faktów, ciekawostek i liczby. Innowacyjne podejście do wsparcia młodych firm rzuca nowe światło na dynamiczny rozwój sektora. Warto podkreślić rolę sztucznej inteligencji, która staje się nieodłącznym elementem dzisiejszych startupów.

Wprowadzenie do tematu AI prowadzi do opisania konkretnych korzyści, jakie przynosi Laboratorium Innowacji PZU dla klientów, pracowników i procesów wewnętrznych. Współpraca z startupami, zwłaszcza poprzez program Ready for Startups, zdaje się być jednym z kluczowych elementów transformacji firmy, która adaptuje się do nowoczesnych trendów i wyzwań rynkowych.

W najnowszym odcinku rozmawiamy z Moniką Uzunkaya i Damianem Brzuchaczem - Managerami Innowacji w Grupie PZU.