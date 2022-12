To nie jest dobry dzień na Pyszne.pl. Właśnie trwa strajk!

Jeżeli zamierzasz kupić jedzenie na dowóz w Pyszne.pl, to raczej nie jest dobry pomysł. Możliwe, że poczekasz bardzo długo: od dzisiaj ma trwać protest dostawców. Do pracy nie zgłosi się nawet do 80 procent kurierów, którzy wyrażają swoje niezadowolenie w kwestii nierównego wynagradzania za pracę.

Pyszne.pl samo sobie sprowadziło ten protest na głowę: ostatnio ogłoszono dodatki za pracę w weekendy dla kurierów w Krakowie oraz Wrocławiu. Pierwsi na pomysł protestu wpadli dostawcy z Lublina - w ślad za nimi ruszyli również ci z innych polskich aglomeracji. Efekt jest taki, że uważający się za pokrzywdzonych kurierzy z Warszawy, Częstochowy, Rzeszowa, Gliwic, Bielsko-Białej, Gliwic i wielu innych zaczynają protest. Tym bardziej, że mamy ostatnio w Polsce bardzo trudne warunki pogodowe - to jeszcze mocniej wpłynęło na decyzję kurierów, którzy nie mogą liczyć na równe traktowanie.

Jednym z istotniejszych powodów protestów jest brak bonusów za pracę w okresie zimowym - dostawy wydłużają się ze względu na trudne warunki pogodowe. Muszę przyznać, że przejechanie miasta na rowerze w tym czasie jest bardzo trudne i nie zazdroszczę dostawcom jedzenia poruszającym się w ten sposób - najczęściej na lekkich rowerach z cienkimi kołami. W Białymstoku oraz Radomiu odsetek protestujących kurierów to prawie 90 procent całej załogi!

Jakie inne postulaty mają kurierzy?

Pyszne.pl ma według postulatów kurierów przywrócić dodatki stażowe, które niedawno temu zostały usunięte. Poza bonusami za pracę w trudnych warunkach, mają zostać przywrócone dodatki dla starszych kurierów oraz tych, którzy wykonują dodatkowe obowiązki (tzw. "kapitanowie"). Jak podaje Konfederacja Pracy - OPZZ zrzeszający kurierów Pyszne.pl, strajk ma mieć charakter ostrzegawczy - kurierzy są w stanie go potwórzyć. Co więcej, cały czas trwają rozmowy z załogami, które jeszczen ie przyłączyły się do akcji protestacyjnej.

Czy ktoś powiedział: "strajk Pyszne.pl!"? Zdecydowanie tak, więc dzisiaj trzeba przygotować się albo na to, że nasze zamówienie zostanie dostarczone później, albo dowozem zajmą się same restauracje. Takiej akcji jeszcze nie było i cóż - trzeba przyznać, że sytuacja w kręgu kurierów Pyszne.pl nie jest taka kolorowa, jak się wydaje. Kurierzy powinni być dobrze wynagradzani za pracę - sam zresztą dbam o to, by dorzucić coś za dostarczenie mi posiłku.

Cała akcja może potrwać nawet tydzień - jeżeli postulaty nie zostaną spełnione, jak wspomnieliśmy wyżej - protest może zostać powtórzony. Ciekaw jestem reakcji samego Pyszne.pl, które należy do grupy Just Eat Takeaway - międzynarodowej firmy posiadającej siostrzane dla Pyszne.pl marki zamawiania przez internet i dostarczania jedzenia.

Jeżeli postulaty kurierów zostaną spełnione - to świetnie: sam jestem w szoku, że wygląda to tak źle i zabrano sporo benefitów dostawcom.