Z badania przeprowadzonego przez agencję KANTAR na zlecenie FREE NOW wynika, że co trzeci mieszkaniec polskich miast planuje spędzić święta w podróży. Pozostałe 70% badanych zamierza pozostać w mieście i przemieszczać się tylko w jego obrębie. W okresie świątecznym to właśnie taksówki uznawane są przez 35% respondentów za najbardziej bezpieczną formę transportu dla powrotów z firmowych i rodzinnych spotkań. Na drugim miejscu znalazł się transport publiczny, na który wskazało 30% ankietowanych.

Z informacji przedstawionych przez firmę wynika także, że część z nas całkowicie planuje zmienić swoje nawyki transportowe - co ma duży związek z panująca w naszym kraju inflacją. Do tych zmian przyczynia się także większa świadomość ekologiczna. W ramach badania, 1 na 4 respondentów deklaruje znaczne ograniczenie korzystania z własnego samochodu lub całkowite zrezygnowanie z niego. Co ciekawe, aż 35% mieszkańców miast zamierza ograniczyć wydatki na transport. To z pewnością daje do myślenia firmom oferującym przewóz osób, które będą musiały dostosować swoją ofertę do obecnej sytuacji.

Rokrocznie najwyższy popyt na przejazdy taxi na platformie FREE NOW odnotowujemy w okresie świątecznym i sylwestrowym. W tym roku z powodu braku obostrzeń pandemicznych spodziewamy się, że potrzeba przemieszczania się wśród mieszkańców miast będzie jeszcze większa, a liczba zamówień FREE NOW wzrośnie prawie dwukrotnie. Największą liczbę zamówień w zeszłoroczną Wigilię odnotowaliśmy w godzinach 15:00 - 17:00 i między 21:00 a 22:00

- mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREE NOW w Polsce, dodając jednocześnie, że w Sylwestra szczyt przypadł na 2-4 w nocy. Firma podkreśla, że w tym okresie oferuje swoim kierowcom dodatkowe bonusy, by zachęcić ich do pracy w tych dniach i żeby podróżni mieli możliwość zamówienia przejazdu bez konieczności długiego czekania. A trzeba przyznać, że z tym we FREE NOW ostatnio jest bardzo różnie.

Taksówki w święta? Już poza świątecznym okresem czasem trudno jest zamówić przejazd

Z przejazdów z aplikacją nie korzystam regularnie, jednak zdarzają się sytuacje, w których szybciej i wygodniej jest mi wrócić do domu taksówką - a przynajmniej tak mi się wydawało. Niestety mam wrażenie, że w niektórych rejonach Warszawy o przejazd z FREE NOW jest naprawdę trudno - i to bez względu na to czy mówimy o dniu powszednim, weekendzie, godzinach dziennych czy wieczornych. Wracając ostatnio z centrum nie udało mi się przez kilkanaście minut zamówić żadnego przejazdu z FREE NOW.

Mimo informacji, że odbiór będzie za kilka minut, żaden kierowca w opcji Lite (nawet Lite Basic), Taxi, Comfort, czy Eco nie przyjechał. Aplikacja co prawda podpowiada, że "jeszcze tylko chwila", jednak nikt nie podejmuje się przejazdu. Wystarczyło skorzystać z aplikacji konkurencji i po dwóch minutach Uber podjechał po mnie pod wskazane miejsce.

Świąteczna ankieta FREE NOW zrealizowana została przez Instytut Badawczy KANTAR na zlecenie FREE NOW w listopadzie 2022 roku, wśród 500 mieszkańców polskich miast.