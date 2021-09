Uber Eats będzie kusił Relacjami. Nowa forma promocji rusza w przyszłym tygodniu

Już za kilka dni na platformie Uber Eats pojawią się Relacje. Z czym to się je w miejscu, które nie jest serwisem społecznościowym?

Ubera nikomu przedstawiać nie trzeba. Uber Eats, odnogi serwisu oferującej zamawianie jedzenia, prawdopodobnie też nie. I choć na przestrzeni lat zmieniło się tam już naprawdę wiele, to są elementy których w platformie się... nie spodziewałem. Światowy gigant najwyraźniej jednak lubi podążać za trendami i już od najbliższego wtorku zaoferuje użytkownikom aplikacji swoje własne... Relacje.

Relacje w Uber Eats już od 14 września

Stories po tym jak szturmem zdobyły serca użytkowników Snapchata szybko trafiły do całego szeregu usług. Właściwi był czas, w którym łatwiej było wymieniać gdzie ich NIE BYŁO, niż gdzie były. Szybko okazało się jednak, że nie wszędzie sprawdzają się równie dobrze co na Instagramie — dlatego po błyskawicznym ich wprowadzeniu, kilka miesięcy później serwisy zaczęły się wycofywać z tej funkcji. W przypadku Uber Eats wydaje się to dość fajnym sposobem komunikacji restauratorów z potencjalnymi klientami. O zmianach w Uber Eats poinformował poznański restaurator, Jakub Tepper, na swoim twitterowym koncie. W komunikacie platformy czytamy:

(...) wprowadzamy Stories - nową funkcję, dzięki której możesz dzielić się ogłoszeniami, specjalnymi promocjami i innymi informacjami z miłośnikami jedzenia. Twoi klienci będą mogli Cię obserwować, aby dowiedzieć się o nowościach przed innymi. Ta funkcja wizualna pojawi się na stronie głównej i na stronie lokalu - jeśli chcesz przyciągnąć uwagę, prezentując swoją markę, wiadomości i aktualności, wypróbuj Stories.

Dalej zaś chwila o tym, jak to będzie działać od strony technicznej:

14 września w Uberze pojawią się automatyczne przygotowane Stories, które mogą być tworzone w Twoim imieniu. Załużmy, że możesz pochwalić się najlepiej ocenianą pozycją w Twojej okolicy - w takiej sytuacji możemy polecić ją w Stories powiązanych z Twoim lokalem. Możesz zobaczyć wszystkie automatycznie przygotowane Stories na stronie Kampanie w karcie Marketing. Jeśli wolisz, możesz zrezygnować z automatycznego tworzenia Stories - skontaktuj się w dowolnym momencie z naszym zespołem pomocy.

Zasadniczą różnicą między Relacjami które znamy m.in. z Instagrama jest... czas ich dostępności. Wszystkie dotychczasowe miejsca w których zetknąłem się z relacjami przyzwyczaiły mnie do tego, że dodawane w ten sposób materiały znikają po 24 godzinach. Tutaj mają być widoczne przez tydzień.

Fajny sposób promocji i nowa forma zachęcenia potencjalnych klientów. Jak wypadnie w praktyce, użytkownicy platformy będą mogli przekonać się już w przyszłym tygodniu.