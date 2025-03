mObywatel z ważnym komunikatem o PESEL. Nie ignoruj ostrzeżenia

Zastrzeż PESEL to jedna z najważniejszych rewolucji ostatnich lat zwiększających bezpieczeństwo naszych danych. Od czerwca zeszłego roku funkcja skutecznie ogranicza m.in. możliwość brania pożyczek, czy kredytów przez osoby posługujące się danymi innych osób. Coraz więcej Polaków decyduje się zastrzec PESEL, oszuści wpadli więc na pomysł, jak wykorzystać tę usługę do wyciągnięcia danych i wyczyszczenia naszych kont bankowych.

Reklama

W jaki sposób? W sieci zaczęły pojawiać się spreparowane strony internetowe, które rzekomo pozwalają na zastrzeżenie PESEL-u. W rzeczywistości wyciągają od nas dane logowania do bankowości internetowej. Przed tego typu stronami przestrzega właśnie mObywatel, który wysłał do użytkowników ostrzeżenie.

Oszuści podszywają się pod usługę Zastrzeż PESEL. Zwracaj uwagę na adres strony!

W mediach społecznościowych pojawiły się fałszywe reklamy usługi Zastrzeż PESEL. Prowadzą one do strony imitującej portal gov.pl. Aby skorzystać z rzekomej usługi należy zalogować się za pomocą bankowości elektronicznej, tak oszuści przejmują konto. Uważaj na reklamy i sprawdzaj docelowy adres strony. Zastrzec PESEL możesz tylko na stronie mobywatel.gov.pl lub w aplikacji mObywatel.

Niebezpieczne zdarzenia w sieci warto zgłaszać przez mObywatela lub bezpośrednio na stronie incydent.cert.pl i w razie konieczności działać. Zrobimy coś dla siebie i przy okazji damy znać odpowiednim instytucjom, że coś złego się dzieje w polskiej sieci i warto reagować. Po to mamy NASK i odpowiednie służby, by reagowały nawet na najdrobniejsze zgłoszenia naruszeń cyberbezpieczeństwa. Jak czytamy na stronach Ministerstwa Cyfryzacji, usługa Bezpiecznie w sieci w aplikacji mObywatel pozwala szybko i łatwo zgłosić podejrzane sytuacje do ekspertów od cyberbezpieczeństwa. Znajdują się w niej narzędzia i wskazówki, jak zgłosić:

podejrzaną wiadomość SMS lub e-mail,

złośliwą stronę internetową,

oszustwa, w tym np. fałszywe sklepy,

nielegalne treści internetowe, np. przedstawiające niepokojące zachowania wobec dzieci,

inne incydenty, które trudno dopasować do konkretnej kategorii.

W aplikacji znajduje się także stale rozbudowywana Baza wiedzy, w której zamieszczono porady, ostrzeżenia i ważne komunikaty przygotowane przez CERT Polska. Choć na ten moment nie ma tam zbyt wielu wpisów, warto do niej zaglądać. Warto też aktywować powiadomienia, dzięki którym użytkownik informowany jest na temat potencjalnych zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem.