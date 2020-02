Psy 2.5, czyli prezent dla wszystkich fanów od Storytel na Walentynki

Psy 2.5. W imię miłości to nowy audiobook wyprodukowany przez Storytel we współpracy z twórcami kultowej serii filmów. Nie zabrakło również papierowego wydania książki, którą wydaje Świat Książki. Za odsłuch możecie brać się już od 14 lutego. Jeśli wolicie jednak przeczytać coś samodzielnie, musicie poczekać do 19 lutego na książkową premierę Psów.

Psy 2.5 w formie audiobooka i książki

Psy 2.5 prezentują nam wspomnienia porucznika Waldemara „Nowego” Morawca. Książka jest uzupełnieniem historii głównych bohaterów, których znamy z filmów. Jeżeli oglądając trzecią część filmu zastanawialiście, co działo się przez lata odsiadki Mauera, powinniście się ucieszyć. Psy 2.5. W imię miłości rozjaśnią wam sytuację.

Wszystko, co wiem, mam poskładane z kawałków tego, co sam widziałem, w czym uczestniczyłem i co ktoś mi opowiedział. Parę rzeczy też sobie po prostu wyobrażam, ale mam wszystkie elementy, więc swoich wyobrażeń nie biorę z dupy, tylko z pamięci. Mogą mnie nazywać Nowy, ale nie jestem już żółtodziobem. Siedzę w tym szmat czasu i jedno wiem na pewno – nie ma znaczenia, co im powiesz, czy prawdę, czy gówno prawdę, bo jeśli mają cię zabić albo posadzić, to i tak to zrobią. A prawda? Prawdę i tak wszyscy mają gdzieś. Wszyscy, ale nie wy. Dlatego wam powiem prawdę. Komuś muszę.

mówi Morawiec, zachęcając nas do wysłuchania jego opowieści.

Zmieniły się czasy, zmieniły się Psy. Recenzja „Psy 3. W imię zasad”

Śledzenie losów postaci rozpoczynamy w 1995 roku, czyli w całkowicie innej Polsce niż żyjemy teraz. Wszystko zaczyna się od Franza Mauera i, co ciekawe, miłości! Im dalej w opowieść, tym uderzy w nas więcej emocji, na czele których będzie stała wściekłość. Miłość Franza i fanowska miłość do bohaterów zaczarowały datę premiery, umiejscawiając ją w Walentynki, czyli święto, które raczej z fabułą Psów się nie kojarzy. Cóż, wszystkim fanom policyjnych opowieści życzę całej masy miłości – nie tylko do polskiej popkultury.