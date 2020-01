Zmieniły się czasy, zmieniły się Psy. Recenzja „Psy 3. W imię zasad”

Kluczowe dla tego filmu są postacie – te nowe i te znane. Bogusław Linda (Franz Maurer) gra jak… Bogusław Linda. Nie uświadczymy z jego strony niczego zaskakującego, występ odstępuje od tego, co zdołał wykreować w pozostałych filmach. Sporą niewiadomą było to, jak uda się powrócić do roli Cezaremu Pazurze (Waldemar Morawiec). Aktor nie do końca podołał zadaniu, ale nie jestem pewien czy, jego kreacja była na tyle wyrazista na ile mogłaby być i czyja to była wina. Świetnie zaprezentował się natomiast Jan Frycz “Panicz”), którego część widowni na pewno kojarzy z fenomenalnego występu ze “Ślepnąc od świateł”. Obsadzenie go w roli nieco sztywnego, szorstkiego i oddanego porucznikowi konfidenta było strzałem w dziesiątkę.

Obsada Psów 3 jest wyborna. Ale…

Marcin Dorociński (Komisarz Witkowski), mający pokazać na ekranie nie współczesnego policjanta, lecz ideowca, nie przesadził. Odpowiednio wyważył swoje zaangażowanie, a to bardzo ważne, bo nie stał się karykaturą powierzonej mu postaci. Nie mniej mam uwagę, która tyczy się wszystkich bohaterów. Wina leży bowiem po stronie scenariusza, który sprawia, że nieważne jak bardzo aktorzy nie staraliby się uwiarygodnić swoje postacie, to duża część dialogów jest po prostu sztuczna i sztywna, przez co słucha się tego z rozżaleniem. W parze z nimi idzie brak wiarygodności świata, w którym operują postacie i brak szans na podołanie oczekiwaniom dotyczącym ciężaru gatunkowego filmu. Pierwsze “Psy” były udanym komentarze okresu, w którym się pojawiły. Tego w “Psach 3” nie odnajdziemy.