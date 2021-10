Sony ma powody do radości. Mimo ogromnych problemów z dostępnością konsol PlayStation 5 w sklepach, sprzęt sprzedaje się jak świeże bułeczki. Udało mu się nawet zrzucić z tronu Nintendo Switch - i to pierwszy raz od kilkudziesięciu miesięcy.

Playstation 5 królową sprzedaży konsol. Nareszcie komuś udało się zdetronizować Switcha

Stany Zjednoczone są rynkiem na tyle ogromny, że właściwie wszyscy się z nim liczą. Dzisiejsze dane skupiają się na tamtejszym rynku, ale to też... fajna opowieść o tym, że wbrew temu co wydaje się wielu lokalnym graczom - Nintendo nie jest tylko ciekawostką w Japonii, a znajduje nabywców na całym świecie. I przez 33 miesiące z rzędu to właśnie on był najlepiej sprzedającą się konsolą w Stanach Zjednoczonych - i to nawet w czasie premiery PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Choć kto wie jakby to wyglądało, gdyby nie było problemów z dostępnością konsol?

Jak informuje Mat Piscatella, PlayStation 5 było najlepiej sprzedającą się konsolą we wrześniu - zarówno pod względem ilościowym, jak i generowanych zysków. Jeżeli chodzi o szersze spojrzenie - w 2021 Switch sprzedawał się dotychczas lepiej niż PS5, ale to PS5 przyniosło producentom więcej pieniędzy. W Stanach Zjednoczonych - ale myślę, że niewiele by się zmieniło, gdyby dodać do tego inne ogromne rynki, jak Azję czy Europę.

Gorsza forma przed premierą nowej konsoli?

Można gdybać i dywagować co takiego się stało, że PS5 sprzedało się lepiej. Może Sony udało się rzucić na rynek więcej egzemplarzy konsol? A może po prostu klienci we wrześniu wstrzymali się z zakupem Switcha, bo na początku października debiutował nowy model z ekranem OLED? Istnieje też szansa, że wszystkiego po trochu - ale zobaczymy jak rozkład sił będzie wyglądał w końcówce roku. Przed światem wielkie święta konsumpcjonizmu (Black Friday, Cyber Monday), no i pogoń za bożonarodzeniowymi prezentami - zobaczymy więc co przyniosą najbliższe miesiące.