PS5 Slim, PS5 czy PS5 Pro – którą konsolę od Sony wybrać i czym się różnią

Wybór odpowiedniej konsoli to nie lada wyzwanie, zwłaszcza gdy na rynku pojawia się kilka różnych wersji tej samej generacji. Sony oferuje obecnie trzy warianty swojego flagowego produktu – PS5, PS5 Slim oraz PS5 Pro. Każda z tych konsol ma swoje unikalne cechy, które mogą wpisywać się w różne potrzeby graczy. Dla jednych liczy się smukły design, dla innych wydajność i najnowsze technologie graficzne.

Reklama

W tym artykule przeanalizujemy dokładne różnice między PS5, PS5 Slim i PS5 Pro, by pomóc Ci wybrać konsolę, która najlepiej sprawdzi się w Twoim przypadku. Czy warto zainwestować w najnowszy model Pro, czy może Slim będzie dla Ciebie idealnym wyborem? A może standardowa PS5 nadal jest wystarczająco wydajna, by zaspokoić wszystkie potrzeby gracza? Sprawdzamy.

PS5 – standardowa wersja

PlayStation 5, wprowadzona na rynek w listopadzie 2020 roku, to konsola dziewiątej generacji, która ponownie zrewolucjonizowała rynek gier wideo. Wyposażona w procesor AMD Zen 2 z 8 rdzeniami o taktowaniu 3,5 GHz oraz układ graficzny oparty na architekturze RDNA 2, oferuje moc obliczeniową na poziomie 10,28 teraflopa. Konsola posiada 16 GB pamięci RAM GDDR6 oraz dysk SSD o pojemności 825 GB, z czego około 667 GB jest dostępne dla użytkownika. Obsługuje rozdzielczość 4K przy 60 klatkach na sekundę, a w niektórych tytułach nawet 120 klatek na sekundę.

PS5 Slim – smuklejsza alternatywa

W odpowiedzi na potrzeby rynku Sony wprowadziło PS5 Slim, która jest mniejsza o około 30% w porównaniu do standardowej wersji. Zmniejszenie rozmiarów nie wpłynęło na wydajność – konsola zachowuje te same parametry techniczne co oryginalna PS5. Mamy jednak pewne zmiany. PS5 Slim oferuje większy dysk SSD o pojemności 1 TB, co przekłada się na około 842 GB dostępnej przestrzeni dla użytkownika. Warto zauważyć, że w zestawie z PS5 Slim nie znajduje się podstawka do ustawienia konsoli w pozycji pionowej; jest ona sprzedawana oddzielnie.

PS5 Pro – najmocniejszy wariant

Najbardziej zaawansowaną wersją tej generacji konsol jest PS5 Pro, która zadebiutowała 7 listopada 2024 roku. Maszyna została wyposażona w ulepszony procesor AMD Zen 2 oraz układ graficzny oparty na architekturze RDNA 3, oferujący moc obliczeniową na poziomie 16,7 teraflopa. Dzięki temu PS5 Pro zapewnia lepszą wydajność, umożliwiając płynne działanie gier w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę z włączonym ray tracingiem. Konsola posiada 16 GB pamięci RAM GDDR6 oraz dodatkowe 2 GB pamięci DDR5 przeznaczone na zadania niezwiązane z grami. Dysk SSD o pojemności 2 TB oferuje około 1,65 TB dostępnej przestrzeni dla użytkownika. PS5 Pro wprowadza również technologię PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), która wykorzystuje sztuczną inteligencję do skalowania obrazu, poprawiając jakość grafiki bez obniżania wydajności.

Porównanie specyfikacji

PS5 PS5 Slim PS5 Pro Procesor AMD Zen 2, 8 rdzeni AMD Zen 2, 8 rdzeni AMD Zen 2, 8 rdzeni Układ graficzny RDNA 2, 10,28 TFLOPS RDNA 2, 10,28 TFLOPS RDNA 3, 16,7 TFLOPS pamięć RAM 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 + 2 GB DDR5 dysk SSD 825 GB 1 TB 2 TB PSSR nie nie tak Obsługa "ray tracingu" tak tak tak (ulepszony) Wymiary 390 x 104 x 260 mm 358 x 96 x 216 mm 388 x 89 x 216 mm Waga 4,5 kg 3,2 kg 3,1 kg

Którą konsolę wybrać?

Wybór odpowiedniej konsoli zależy od indywidualnych potrzeb i oczekiwań:

PS5 – jeśli zależy Ci na pełnej funkcjonalności i nie przeszkadzają Ci większe wymiary konsoli, standardowa wersja PS5 będzie odpowiednia.

– jeśli zależy Ci na pełnej funkcjonalności i nie przeszkadzają Ci większe wymiary konsoli, standardowa wersja PS5 będzie odpowiednia. PS5 Slim – dla osób ceniących kompaktowe rozmiary i większą pojemność dysku, PS5 Slim stanowi atrakcyjną opcję.

– dla osób ceniących kompaktowe rozmiary i większą pojemność dysku, PS5 Slim stanowi atrakcyjną opcję. PS5 Pro – jeśli poszukujesz najwyższej wydajności, lepszej grafiki i większej przestrzeni dyskowej, PS5 Pro będzie najlepszym wyborem.

Przed podjęciem decyzji warto również rozważyć kwestie budżetowe. Każda z wersji PlayStation 5 oferuje unikalne korzyści, które mogą spełnić różne oczekiwania graczy, ale nie wszyscy muszą chcieć wydawać na konsolę krocie!