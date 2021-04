Sony zmienia zdanie: nie zamknie sklepów z grami dla PS3 i PS Vita tego lata

To dobra wiadomość — nikt nie ma złudzeń że platformy te będą działały do końca świata i jeden dzień dłużej, ale im dłużej będą dostępne, tym lepiej. Może i nadeszły nowe generacje (stacjonarnych) konsol, ale nie zmienia to faktu, że PS3 wciąż ma swoje grono fanów którzy mniej lub bardziej regularnie poświęcają jej czas — także kupując gry cyfrowe produkcje. PS Vita w ogóle nie miała łatwo (a szkoda, bo to wciąż świetny sprzęt, który w tym roku sprawia mi sporo frajdy), ale to konsola żywa na którą regularnie powstają gry, a ich twórcy dowiedzieli się o tym że mają na ich ukończenie i publikację raptem kilkanaście tygodni… wraz z całą resztą świata. Dlatego cieszę się, że ktoś tam w Sony jednak poszedł po rozum do głowy i postanowił wprowadzić zmiany w kalendarzu. Wiadomo, co się odwlecze to nie uciecze, ale im później — tym lepiej.

Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami, nawet po zamknięciu PlayStation Network klienci mogliby wciąż pobierać zakupione przez siebie gry — ale po ogłoszeniu tej smutnej nowiny przez Sony okazało się że to wcale nie takie proste. Możliwe że wszyscy tak masowo rzucili się do swoich starych konsol, że serwery nie wytrzymały — ale faktem jest że gier na PlayStation 3 już teraz nie dało się pobrać.

