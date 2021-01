Na nowo odkrywam PS Vita i bardzo mi przykro, że ten sprzęt tak marnie skończył

Kiedy odkurzyłem parę tygodni temu PS Vitę byłem zaskoczony tym, jak fajna to konstrukcja. W dobie wielkiego, będącego karykaturą mobilnej konsoli, zwykłego Switcha — konsolka Sony jest mała, lekka i niezwykle poręczna. Przyciski i analogi działają świetnie (i mimo upływu lat, udaje im się nie zacinać ;). A tamtejsza biblioteka wciąż daje od groma frajdy — dzięki temu po latach nareszcie poznałem wszystkie możliwe zakończenia 999: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors (w oryginalnej, DSowej, wersji było to niezwykle uciążliwe, bo te same fragmenty trzeba było przechodzić po kilka razy; niczego nie dało się pominąć), a teraz jestem w trakcie czytania i wybierania kolejnych ścieżek w Psycho-Pass. Przede mną jeszcze kilka VN, trochę platformówek i zaległych jRPG na dziesiątki godzin. Wiem, że z Vitą spędzę w 2021 dużo czasu.

Prawda jest jednak taka, że im dłużej gram na Vicie, tym bardziej smuci mnie los tego sprzętu… i mobilnego grania w ogóle. Tak, uwielbiam grać na iPadzie, ale nie ma on nic wspólnego z handheldem w klasycznym tego słowa znaczeniu. Smartfon upchnięty w Razer Kishi jest super, zwłaszcza przy obecnym wyborze gier, ale bądźmy poważni. W podróży smartfon ma dużo więcej zastosowań, niż tylko rozrywka – więc nie decyduję się wówczas na ekspresowe rozładowanie telefonu, a tak to niestety wygląda gdy odpalamy na nich gry. Przenośne konsole to kilka godzin zabawy bez martwienia się o potencjalne źródło prądu. Jako ciekawostkę dodam tez, że uśpiona Vita która przeleżała półtora tygodnia straciła raptem 4% baterii. Byłem w szoku, bo przyzwyczajony do tego co oferuje Switch, myślałem że będzie już głęboko rozładowana i podszedłem do niej z ładowarką.