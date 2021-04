PlayStation zamknie cyfrowe sklepy za kilka miesięcy, ale użytkownicy już teraz mają problem z pobraniem kupionych gier

Problemy z pobraniem cyfrowych gier na PlayStation 3

2 lipca 2021 sklepik PlayStation Store w wydaniu dla konsoli PlayStation 3 zostanie oficjalnie zamknięty. Do tego czasu gracze mają jeszcze szansę wyskoczyć na cyfrowe zakupy, ale i te… nie są tak łatwe, jak wielu by tego oczekiwało. Użytkownicy masowo skarżą się na błędy, które uniemożliwiają im pobieranie nowo zakupionych produktów jak i pobieranie treści, które mają już w swojej bibliotece od dawna wyklikiwanych przez historię pobierania. Masowo narzekają na dwa kody błędu, które regularnie się powtarzają: mowa tutaj o 80029509 oraz 80029721. Sony wydaje się być kompletnie nieprzygotowane na wszystko, co się właśnie dzieje.

(80029509) mostly and & I believe there are many others having the same issue. https://t.co/FPLtPmXXgp — ChaMpiOn{SwOOp} (@RealLikeDat529) March 31, 2021

Dla nich PlayStation 3 może być konsolą zapomnianą, ale nie wszyscy traktują ten sprzęt jak zgniłe jajo. Swoje lata ma, ale wciąż potrafi dostarczać od groma frajdy — a biorąc pod uwagę że ani PS4 ani PS5 nie są w stanie odtworzyć gier tam kupionych, wielu wciąż je ma. Sam mam kupionych dziesiątki gier, w tym sporo typowych arcade, do których lubię regularnie wracać. Specjalnie wymieniłem kilka lat temu dysk, by zmieściły się wszystkie i… no cóż, póki co – działają. Jak długo, zobaczymy. Ale problemy najwyraźniej dotyczą ludzi z całego świata, którzy są wściekli i rozżaleni, a wsparcie techniczne rozkłada ręce. Bo pracownicy przeszkoleni są przede wszystkim z tego, jak radzić sobie z problemami dla nowszych sprzętów. U niektórych zadziałały kombinacje z dwuskładnikowym uwierzytelnianiem, ale to nie jest reguła. Masa graczy wciąż nie może ściągnąć cyfrowych wersji gier.

Does anyone know how to fix error 80029509 on the PS3 Store? I’m trying to download games but nothing is working #PS3 #ps3store — Super Nintendo For The Xbox 360 (@Limegelatin_) March 31, 2021

Zamknięcie możliwości zakupu cyfrowych gier to jedno, ale problemy z pobraniem tych zakupionych to kompletnie inna skala problemów. Gdzie leży problem? Nie wiadomo – Sony póki co oficjalnie nie komentuje sprawy. Miejmy nadzieję, że uda się szybko zażegnać problem.

