Na ten hit czekali wszyscy! Gry w ramach PlayStation Plus Extra i Premium na maj

Co ciekawego pojawi się wkrótce w ramach abonamentów PlayStation Plus Extra i Premium? Znamy listę gier na PlayStation 4 i PlayStation 5, które dostępne będą w maju.

Kwiecień dla posiadaczy aktywnych droższych wersji abonamentu PS+ był naprawdę niezły

Poprzedni miesiąc przyniósł sporo naprawdę świetnych gier dla wszystkich posiadaczy aktywnych abonamentów PlayStation Plus Extra i Premium. Jak informował Kamil Świtalski, w katalogu pojawiły się między innymi takie produkcje jak Dom: Eternal, Kena: Bridge of Spirits, Wolfenstein II: The New Colossus, Wolfenstein: The Old Blood czy Sackboy: A Big Adventure.

Był to więc naprawdę niezły miesiąc, a to nie koniec rewelacji. Co dostaniemy w droższych wersjach abonamentu w tym miesiącu? Poznaliśmy rozpiskę wszystkich gier, które pojawią się w maju w ramach subskrypcji PlayStation Plus Extra i Premium.

PlayStation Plus Extra i Premium — maj 2023. Wszystkie gry

Wszyscy subskrybenci PlayStation Plus Extra i Premium uzyskają dostęp do takich gier jak:

Ratchet & Clank: Rift Apart (PlayStation 5);

Humanity (PlayStation 4, PlayStation 5);

Watch Dogs: Legion (PlayStation 4, PlayStation 5);

Dishonored 2 (PlayStation 4);

Dishonored: Death of the Outsider (PlayStation 4);

Sakuna: Of Rice and Ruin (PlayStation 4);

Tomb Raider: Definitive Edition (PlayStation 4);

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration (PlayStation 4);

Shadow of the Tomb Raider (PlayStation 4);

Bus Simulator 21: Next Stop (PlayStation 4, PlayStation 5);

The Evil Within 2 (PlayStation 4);

Wolfenstein: Youngblood (PlayStation 4);

Thymesia (PlayStation 5);

Rain World (PlayStation 4);

Lake (PlayStation 4, PlayStation 5);

Conan Exiles (PlayStation 4);

Rune Factory 4 Special (PlayStation 4);

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (PlayStation 4);

Soundfall (PlayStation 4, PlayStation 5).

Dla subskrybentów PlayStation Plus Premium w katalogu pojawią się:

Syphon Filter: Logan’s Shadow (PlayStation 4, PlayStation 5);

Blade Dancer: Lineage of Light (PlayStation 4, PlayStation 5);

Pursuit Force (PlayStation 4, PlayStation 5);

Ghostbusters: The Video Game Remastered (PlayStation 4).

Trzeba przyznać, że zestawienie jest naprawdę konkretne — lecz nie ma wątpliwości, że obecność najnowszej części serii Ratchet & Clank jest największą zaletą. Do tego nie można zapomnieć o Watch Dogs: Legion, nowych odsłonach Dishonored, Tomb Raider, The Eil Within czy Wolfenstein. Rozczarowujące mogą się jednak okazać propozycje dla abonamentu Premium. Jak oceniacie zestawienie na maj? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: PlayStation