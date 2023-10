Rozgrywka wysokiej jakości za niewielkie pieniądze? PS4 to świetny wybór!

PS4 to nadal gwarancja zabawy na wysokim poziomie!

Konsole PS4 to nie tylko sprzęt, ale także wrota do świata rozrywki. Niezależnie od tego, czy jesteśmy zapalonymi graczami, czy po prostu lubimy od czasu do czasu spędzić kilka godzin przy konsoli z nowymi i świetnymi grami w weekend lub w towarzystwie znajomych, PS4 spełni te oczekiwania. PS4 do dziś zapewnia świetną grafikę, płynną rozgrywkę i dostęp do ogromnej biblioteki gier — co dla wielu graczy stanowi największą siłę konsoli tokijskiego giganta.

PlayStation 4 to konsola, która okazała się prawdziwym fenomenem. Abstrahując już od jej designu i wielu innowacji w momencie premiery, mamy tutaj do czynienia z wielkim katalogiem wspaniałych gier i doskonałymi wynikami sprzedażowymi. Wedle ostatnich informacji podanych przez Sony, PlayStation 4 sprzedało się do tej pory w liczbie ponad 117 milionów egzemplarzy. Dla porównania, sprzedaż konsol z rodziny Xbox One nie przekroczyła 60 milionów sztuk. Liczby mówią więc same za siebie.

Pady do PS4, czyli nieskończona ilość możliwości

Pad to kluczowy element każdej konsoli, i pady do PS4 to prawdziwe arcydzieło inżynierii. Komfortowa konstrukcja, intuicyjne sterowanie i precyzyjne reakcje pozwalają na pełne wciągnięcie się w grę. Bez względu na to, jaki gatunek gier jest naszym ulubionym, DualShocki 4 zapewniają doskonałe wrażenia z rozgrywki — a to wszystko dzięki temu, że charakteryzują się ergonomicznym designem, który zapewnia wygodny chwyt podczas długich sesji grania. Innowacyjne rozwiązania, takie jak panel dotykowy, gwarantują jeszcze bardziej interaktywną rozgrywkę, a dzięki wbudowanemu głośnikowi i portowi słuchawkowemu, możemy w pełni zanurzyć się w świecie gry.

DualShock 4 to jednak nie jest jedyne rozwiązanie. Jeśli chcemy kupić kontroler, który będzie dużo łatwiejszy do obsługi przez nasze dziecko czy młodsze rodzeństwo, lub jeśli sami mamy wyznaczone elementy (zarówno estetyczne, jak i funkcjonalne) na których nam zależy, to mamy mnóstwo możliwości firm trzecich; takich jak Cobra, PowerA, SteelDigi, Deltaco i wiele więcej. Każdy więc znajdzie coś dla siebie!

Gry na PS4 — ogromny katalog pełen perełek

Na PlayStation 4 mamy dostęp do ponad 3 tysięcy gier, a w tym jest mnóstwo doskonałych gier na wyłączność, takich jak The Last of Us (pierwsza i druga część), God of War, Days Gone, wszystkie części Uncharted, Bloodborne czy Gran Turismo 7. Do tego nie brakuje takich hitowych serii jak Assassin’s Creed, Need for Speed, FIFA (już teraz EA Sports FC) czy Call of Duty. Gier naprawdę jest od groma i każdy znajdzie coś idealnego dla siebie — niezależnie od tego, czy jesteśmy fanami gier akcji, przygodowych czy sportowych, na konsoli PS4 znajdziemy tytuły, które spełnią nasze oczekiwania. Gry na PS4 to po prostu prawdziwa uczta dla miłośników wirtualnej rozrywki.

Jakość oraz ilość gier, które nadal pojawiają się na PlayStation 4, to dowód na to, że PS4 nadal jest świetnym wyborem. Mając dodatkowo na uwadze, że sprzęt ten jesteśmy w stanie dostać za naprawdę niewielkie już pieniądze — nie ma się nad czym zastanawiać!

Fotele gamingowe, czyli wysoki komfort podczas maratonów przy konsoli

Konsola konsolą, gry grami, ale do długich gamingowych sesji trzeba się odpowiednio przygotować — w końcu komfort jest równie ważny, co dobry sprzęt. Fotele gamingowe to definicja komfortu, ergonomicznego designu i wysokiej jakości wykonania. Wszystkie te elementy sprawiają, że fotele gamingowe nie są zwykłym dodatkiem — to niezbędna rzecz dla każdego gracza.

Fotele te zaprojektowane są z myślą o długich sesjach grania. Wyprofilowane oparcie, regulowane podłokietniki i poduszki lędźwiowe pozwalają utrzymać odpowiednią postawę ciała, co jest niezwykle ważne dla zdrowia i komfortu. Warto inwestować w fotel gamingowy, który zadba o nasze plecy i kręgosłup. Nie oszukujmy się jednak, że tak samo ważnym elementem są kwestie estetyczne.

Fotele gamingowe dostępne są w różnych stylach i kolorach, dzięki czemu możemy dopasować je do swojego wnętrza lub preferencji estetycznych. Niektóre modele oferują nawet możliwość personalizacji, aby stworzyć fotel idealny dla nas samych. Fotel gamingowy to w istocie nie tylko mebel — to wyraz naszego stylu.

Słuchawki gamingowe — słyszysz lepiej, grasz lepiej

Słuchawki gamingowe to kluczowy element każdej rozgrywki. Odpowiedni dźwięk pozwala na dokładną lokalizację przeciwników, czyni rozgrywkę bardziej immersyjną i umożliwia komunikację z drużyną. Słuchawki gamingowe oferują audio o jakości, której nie zagwarantuje żaden głośnik czy soundbar. Dzięki specjalnym technologiom dźwiękowym możemy usłyszeć każdy szczegół w grze. To kluczowe, jeśli gramy w gry taktyczne, strzelanki czy RPG.

Słuchawki gamingowe pozwalają na komunikację z drużyną, co jest niezwykle ważne w wieloosobowych grach online. Wbudowany mikrofon gwarantuje klarowność komunikacji, a funkcje redukcji hałasu eliminują zakłócenia. Słuchawki gamingowe to narzędzie, które pozwala współpracować i sięgać po najwyższe cele.

Materiał powstał we współpracy z OleOle!