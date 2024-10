PS+ ceny 2024 – Ile kosztuje PlayStation Plus i co zyskujesz w subskrypcji?

PlayStation Plus oferuje trzy plany subskrypcji: Essential, Extra i Premium. Sprawdź aktualne ceny PS+ w 2024 roku, dowiedz się, ile kosztuje każdy z nich i co zawiera. Znajdź odpowiednią opcję dla siebie i poznaj wszystkie korzyści.

PlayStation Plus to usługa subskrypcyjna stworzona dla posiadaczy konsol PlayStation. Od momentu jej wprowadzenia, PS+ stał się integralnym elementem rozgrywki online na konsolach Sony, oferując użytkownikom dostęp do dodatkowych funkcji i gier. W tym artykule przyjrzymy się, ile kosztuje PlayStation Plus, co znajduje się w ofercie oraz jakie są aktualne ceny PS+ w 2024 roku.

Co to jest PlayStation Plus?

PlayStation Plus, znane również jako PS+, to usługa subskrypcyjna, która oferuje posiadaczom konsol PlayStation (PS4 i PS5) dostęp do różnych bonusów, takich jak darmowe gry, ekskluzywne rabaty, a także możliwość grania online z innymi graczami. PS+ jest niezbędny, aby w pełni korzystać z funkcji multiplayer w grach, takich jak „FIFA”, „Call of Duty” czy „Fortnite”.

Od czerwca 2022 roku PlayStation Plus przeszło gruntowną zmianę, w wyniku której usługa została podzielona na trzy różne poziomy subskrypcji: Essential, Extra i Premium. Każdy z nich oferuje różne korzyści, co pozwala graczom dopasować subskrypcję do swoich potrzeb.

PlayStation Plus – dostępne plany

Odświeżone PlayStation Plus oferuje trzy poziomy subskrypcji, które różnią się zarówno ceną, jak i zawartością. Oto szczegóły dotyczące każdego z nich:

PlayStation Plus Essential – podstawowy plan, który oferuje to, co klasyczna wersja PS+ przed wprowadzeniem zmian.

– podstawowy plan, który oferuje to, co klasyczna wersja PS+ przed wprowadzeniem zmian. PlayStation Plus Extra – środkowy poziom subskrypcji, który oprócz funkcji Essential oferuje dostęp do biblioteki setek gier z PS4 i PS5.

– środkowy poziom subskrypcji, który oprócz funkcji Essential oferuje dostęp do biblioteki setek gier z PS4 i PS5. PlayStation Plus Premium – najwyższy poziom subskrypcji, który oprócz korzyści z planu Extra dodaje możliwość strumieniowania starszych gier z PS1, PS2, PSP i PS3 oraz ekskluzywne wersje próbne nowych gier.

Każdy z tych planów różni się zakresem usług, a zatem także ceną. Poniżej przedstawiamy aktualne ceny ps+ na 2024 rok.

PS+ ceny – aktualne koszty subskrypcji

Na początku 2024 roku ceny PlayStation Plus na całym świecie zostały zaktualizowane, dostosowując się do różnych rynków. W Polsce aktualne ceny PS+ prezentują się następująco:

PlayStation Plus Essential:

1 miesiąc: 37 zł

3 miesiące: 100 zł

12 miesięcy: 240 zł

PlayStation Plus Extra:

1 miesiąc: 58 zł

3 miesiące: 165 zł

12 miesięcy: 400 zł

PlayStation Plus Premium:

1 miesiąc: 70 zł

3 miesiące: 200 zł

12 miesięcy: 480 zł

Warto zauważyć, że cena rocznej subskrypcji jest znacznie bardziej opłacalna niż kupowanie miesięcznych czy trzymiesięcznych planów, co sprawia, że gracze coraz częściej decydują się na dłuższe okresy subskrypcji, aby zaoszczędzić na kosztach.

Co oferuje każdy poziom subskrypcji PS+?

PlayStation Plus nie tylko umożliwia grę online, ale także oferuje wiele innych korzyści. Poniżej szczegółowy przegląd zawartości każdego z planów:

PlayStation Plus Essential

Możliwość grania online w gry multiplayer.

Co miesiąc dwie darmowe gry do pobrania.

Ekskluzywne zniżki w PlayStation Store.

100 GB miejsca w chmurze na zapisy gier.

PlayStation Plus Extra

Wszystko, co zawiera plan Essential.

Dostęp do setek gier z PS4 i PS5, w tym tytułów takich jak „Ghost of Tsushima”, „Spider-Man: Miles Morales” czy „Returnal”.

Regularne aktualizacje i dodawanie nowych tytułów do biblioteki.

PlayStation Plus Premium

Wszystko, co oferuje plan Extra.

Możliwość strumieniowania gier z PS1, PS2, PSP i PS3.

Ekskluzywne wersje próbne najnowszych gier, które pozwalają przetestować tytuły przed ich zakupem.

Dodatkowe zniżki na wybrane produkty w PlayStation Store.

Czy warto subskrybować PlayStation Plus?

Decyzja o subskrypcji PS+ zależy od indywidualnych potrzeb gracza. Jeśli regularnie grasz online lub interesują Cię nowe gry dostępne w ramach subskrypcji, to warto rozważyć zakup PlayStation Plus Extra lub Premium. Dla tych, którzy preferują single-player lub nie korzystają z multiplayera, PlayStation Plus Essential może być wystarczający.

Ceny PS+ są na tyle zróżnicowane, że każdy znajdzie coś dla siebie. Gracze szukający bogatej biblioteki gier będą najbardziej zainteresowani planem Extra, który oferuje szeroki wybór tytułów w przystępnej cenie. Natomiast osoby, które chcą poznać klasyczne gry z poprzednich generacji konsol, powinny rozważyć PlayStation Plus Premium.

Jakie gry są dostępne w PS+ w 2024 roku?

Jednym z największych atutów subskrypcji PlayStation Plus są darmowe gry, które co miesiąc są udostępniane dla subskrybentów. W 2024 roku tytuły oferowane w ramach PS+ będą obejmować zarówno duże produkcje AAA, jak i mniejsze, ale równie ciekawe tytuły indie. Przykłady popularnych gier, które pojawiły się w ofercie w ostatnich miesiącach, to:

„NBA 2K23”

„Tales of Arise”

„Stray”

„Death Stranding”

„Final Fantasy VII Remake”

Subskrybenci planów Extra i Premium mają również dostęp do rozbudowanej biblioteki gier, która jest regularnie aktualizowana o nowe tytuły.

Jak subskrybować PlayStation Plus?

Subskrypcja PlayStation Plus jest bardzo prosta. Aby rozpocząć korzystanie z usługi, wystarczy:

Zalogować się na swoje konto PSN na konsoli PlayStation 4 lub PlayStation 5. Przejść do zakładki PlayStation Plus w menu głównym. Wybrać odpowiedni plan subskrypcji – Essential, Extra lub Premium. Dodać dane płatności i potwierdzić zakup.

Subskrypcja odnawia się automatycznie po upływie wybranego okresu (miesiąc, trzy miesiące lub rok), ale możesz ją anulować w dowolnym momencie, jeśli zdecydujesz, że nie chcesz dłużej korzystać z usługi.

PlayStation Plus to nie tylko klucz do rozgrywki online, ale także dostęp do wyjątkowych gier i zniżek. W 2024 roku ceny ps+ pozostają konkurencyjne, oferując graczom wybór trzech różnych planów subskrypcji, z których każdy dostarcza innych korzyści. Od taniej wersji Essential po najbardziej rozbudowaną subskrypcję Premium, PlayStation Plus zaspokaja potrzeby różnych grup graczy.