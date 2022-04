Przyszłość buduje się dziś. Spotkanie z Tesco Technology w Krakowie

Większość osób w Polsce markę Tesco kojarzy z siecią wielkopowierzchniowych supermarketów. Tesco Technology to jednak inna, rzekłbym „backendowa”, część tego koncernu, zajmująca się budową i obsługą skomplikowanych systemów informatycznych, które pozwalają tak dużej organizacji sprawnie działać.

Polski oddział firmy, pełniący rolę huba technologiczno-serwisowego, rozwija się bardzo dynamicznie i zatrudnia coraz więcej specjalistów z branży IT. W związku z tym nowa siedziba stała się koniecznością, ale i okazją do wprowadzenia korzystnych dla pracowników zmian.

Przy Rondzie 4

Na lokalizację nowego biura wybrano nowoczesny biurowiec położony w centrum Krakowa przy ul. Przy Rondzie 4. Osoby znające Gród Kraka nieco lepiej mogą kojarzyć tę lokalizację z siedzibą pobliskiego Sądu Wojewódzkiego. Biurowiec jest położony naprzeciwko tej szacownej instytucji i jest to nowoczesna oraz ekologiczna konstrukcja, mogąca pochwalić się certyfikatem LEED Platinum.

Samo biuro zbudowano w stylu „open space” z kilkoma strefami relaksu, m.in. z bilardem, piłkarzykami. Znalazło się tam też miejsce na wiele praktycznych udogodnień, takich jak nowoczesne salki konferencyjne czy zapewniające prywatność budki do prowadzenia rozmów telefonicznych. Firma chwali się, że na ostateczny kształt biura duży wpływ mieli jej pracownicy.

Technologiczna noga Tesco

Układając program eventu, Tesco nie skupiło się wyłącznie na sobie, sporą część poświęcono ogólnie rozwojowi technologii i wpływowi, jaki wywiera to zjawisko na nas, nasze otoczenie czy wręcz całą cywilizację. W rolę gospodarzy wcielili się Guus Dekkers, CTO firmy, oraz Roland Płaszowski, Head of Software Development & Site Lead krakowskiego oddziału.

Oczywiście w pierwszej kolejności przedstawiano nam profil działalności Tesco Technology, a prezentację poprowadził wspomniany już CTO. Zapoznano nas ze strukturą firmy, która składa się z kilku dużych oddziałów rozsianych po świecie, a następnie zanurzyliśmy się w świat systemów informatycznych Tesco.

Sieci kas bezobsługowych, autonomiczne sklepy „GetGo”, system obsługi logistycznej optymalizujący trasy ciężarówek i samochodów dostawczych, zrobotyzowane magazyny - to tylko niektóre elementy składające się na ogromny ekosystem koncernu, dla którego prawie wszystkie rozwiązania tworzone są we własnym zakresie. Unikanie rozwiązań „z półki” pozwala uzyskać znacznie lepszą optymalizację i w efekcie duże oszczędności.

Dekkers podkreślił jednocześnie, że rozwiązania budowane przez Tesco Technology nie służą wyłącznie poprawie wyniku finansowego firmy-matki. Mają też bezpośrednie przełożenie na ochronę środowiska. Za przykład takiego rozwiązania posłużył system automatycznego zarządzania cenami. Dzięki umiejętnej kontroli nad promocjami skutecznie ograniczono ilość przeterminowujących się towarów, co pozwoliło znacznie zredukować ilość śmieci generowanych przez sklepy.

Porozmawiajmy o technologiach

Kolejną atrakcją przygotowaną przez gospodarzy był wykład znanego przedsiębiorcy i komentatora technologicznego Artura Kurasińskiego. Omówił on dominujące dziś ścieżki rozwoju technologicznego wraz z oceną ich wpływu na nasze życie. Sztuczna inteligencja, algorytmy, metaversum, AR i VR - od większości z tych rzeczy nie będzie się dało uciec.

Jeszcze ciekawsza była poprowadzona przez Artura debata z udziałem Guusa Dekkersa, Rolanda Płaszowskiego oraz zaproszonych gości: dra Krzysztofa M. Maja z krakowskiego AGH i Bartosza Ziółka z Amber Global Consulting. Tutaj tematy technologiczne wymieszały się z geopolityką, kulturoznawstwem, a nawet filozofią. Nagranie z tego panelu, a także całego eventu, można obejrzeć tutaj.

W kuluarach

Po zakończeniu debaty zaczęła się luźniejsza część całego wydarzenia, w czasie której można było porozmawiać z przedstawicielami Tesco Technology na interesujące nas tematy. Miałem okazję zamienić parę słów z p. Guusem Dekkersem, Rolandem Płaszowskim oraz Michałem Pawłowskim (Head of Software Development).

Z czysto technologicznej perspektywy byłem ciekaw, szczególnie po prezentacji dotyczącej magazynów Tesco, jak w firmie podchodzi się do tematu robotyki. Czy projektują je samodzielnie, zleca się modyfikacje istniejących, czy też kupują je po prostu „z półki”.

Jak się okazało, dziś na rynku czeka na nas tak ogromna i różnorodna ilość gotowych rozwiązań, że Tesco może się skupić wyłącznie na integrowaniu wybranych urządzeń z własnymi systemami. A tych jest naprawdę dużo. Warto tu dodać, że Tesco to nie tylko sklepy, bo w niektórych krajach koncern świadczy też usługi bankowe i komunikacyjne.

Dowiedziałem się też sporo na temat organizacji krakowskiego oddziału, jego umiejscowienia w strukturze firmy. Polscy rozmówcy podkreślali między innymi luźną, uciekającą od korporacyjnej sztampy atmosferę panującą w zespole. Duży akcent kładli na to, że pracownik w Tesco Technology ma dużą swobodę wyboru ścieżki kariery. Nie musi piąć się wyłącznie w górę w ramach danego projektu, firma chętnie pomaga tym, którzy chcą podejmować zupełnie nowe wyzwania.

Przedstawiciele firmy nie ukrywali w rozmowach, że liczą, iż atrakcyjna lokalizacja i charakter biura, pro pracownicze podejście oraz bardzo różnorodne portfolio projektów to atuty, które pozwolą im przyciągać do pracy najzdolniejszych specjalistów IT z Krakowa i okolic. A jak wynika z prezentacji i rozmów, z miesiąca na miesiąc potrzebują ich coraz więcej.

Materiał powstał we współpracy z firmą Tesco Technology