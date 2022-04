Oto Oppo Reno7 5G - smartfon, który ma chyba wszystko, czego potrzebujesz

Oppo Reno7 5G, określanym mianem subflagowca, nareszcie trafia do Europy. Jakie wrażenie sprawia? Rozpakowując telefon na pewno na dłużej zatrzymacie się przy samym smartfonie, zanim zajrzycie, co jeszcze producent zmieścił w pudełku. Reno7 5G to przykład wzornictwa Oppo Glow i przykuwający wzrok gradient kolorów na obudowie oraz brak zarysowań i odcisków palców. To dobrze, że na rynku nie jesteśmy świadkami stagnacji w tym aspekcie, bo w pewnym momencie odróżnienie od siebie smartfonów wielu producentów było dość trudnym zadaniem. Reno7 5G w wersji kolorystycznej, która trafiła do redakcji, od razu zwraca na siebie uwagę i jest niezwykle przyjemny dla oka. Smartfon dobrze leży w dłoni, obudowa nie jest zbyt śliska, więc w efekcie wolałbym nie umieszczać go w etui, choć robię to regularnie z innymi modelami. Urządzenie waży 173 g, a jego wymiary to 161 x 73 x 7,8 mm. Mamy więc do czynienia z dość sporych rozmiarów modelem, ale nie jest to uciążliwe podczas użytkowania.

Tym bardziej, że wymiary urządzenia są dyktowane przez rozmiar wyświetlacza, a tu mamy do dyspozycji aż 6,43 cala przekątnej. Idzie ona w parze z rozdzielczością 2400 na 1080 pikseli, co daje nam współczynnik PPI na poziomie 409. Wyświetlacz wykonano w technologii AMOLED i jest to panel wspierający HDR10+, więc możemy liczyć na głębokie czernie oraz możliwość wyświetlenia niezwykle jasnych elementów. Zakres tonalny barw również jest szerszy, a same kolory bardziej nasycone. Obcowanie z takim ekranem to czysta przyjemność, gdyż nawet zwykłe czynności - jak przeglądanie stron internetowych, social mediów czy zdjęć - daje sporo frajdy i cieszy oko. Proporcje 20:9 i spory rozmiar ekranu sprawiają, że na Oppo Reno7 5G bez przeszkód można pograć i pooglądać filmy oraz seriale i to w dużym komforcie. Odpowiednio szeroki (w orientacji poziomej) ekran pozwala wyświetlić niedaleko krawędzi przyciski ekranowe do kontrolowania postaci czy pojazdu, a nagrywane w kinowym formacie filmy i inne produkcje wypełnią niemal cały ekran. Nie powinniśmy obawiać się o przypadkowe zarysowania czy zniszczenia, ponieważ pokryto go szkłem Corning Gorilla Glass 5, a powłoka oleofobowa ochroni ekran przed zabrudzeniami typu tłuszcz czy kurz, dzięki czemu smartfon nie wygląda tak niedbale po wyjęciu z kieszeni czy plecaka.

Wewnątrz Oppo Reno7 5G znajduje się wszystko, co zapewni użytkownikom swobodne korzystanie ze smartfona na co dzień, a bardziej wymagające sytuacje nie będą dla niego większym wyzwaniem. Całość napędza procesor MediaTek Dimensity 900 z układem GPU ARM Mali-G68 MC4. Pracuje on w parze z 8 GB pamięci RAM, a do dyspozycji użytkownika jest 256 GB wbudowanej pamięci. Można ją rozbudować o nawet dodatkowy 1 TB, dzięki wsparciu kart microSD o takiej pojemności. Co ciekawe, nie jesteśmy nawet ograniczeni ilością pamięci RAM, ponieważ smartfon posiada funkcję RAM+ pozwalającą rozszerzyć ją o nawet 5 GB. Jeśli posiadamy wystarczającą ilość wolnej pamięci, to korzystając z suwaka możemy wybrać wartość pomiędzy 2 i 5 GB, a wtedy pamięć ROM będzie pełnić rolę pamięci RAM. Korzystając z wielu aplikacji jednocześnie będziecie mieć wtedy pewność, że żadna z nich nie zostanie wstrzymana, a wszystkie zlecone procesy zostaną ukończone.

Zatrzymajmy się na chwilę przy aparatach, bo tutaj Oppo Reno7 5G czyni ambitne obietnice. Z przodu urządzenia znalazł się obiektyw 32 megapiksele z przesłoną f/2.4. Z tyłu obiektywy są nie do przeoczenia - to najbardziej charakterystyczne elementy obudowy, poza kolorem tylnego panelu. Producent zamontował aparaty o możliwościach: główny 64 megapiksele o wielkości sensora 1/2 cala i przesłoną f/1., ultraszerokokątny 8 megapikseli z kątem widzenia 119° i przesłoną f/2.25), a także obiektyw makro 2 MP z przesłoną f/2.4. Taka specyfikacja zapewnia bardzo szeroki wybór narzędzi i rodzajów fotografii, dzięki którym możemy zrobić dokładnie takie zdjęcia, jakie chcemy.

Algorytmy opracowane przez Oppo pozwalają na przykład imitować właściwości optyczne z aparatów lustrzanych, dzięki czemu uzyskamy regulowany bokeh rozmywający światła i tworzący efekt głębi na fotografii. W trybie portretu stosowane są poprawki ulepszające oświetlenie i wyrazistość zdjęcia. Ale takie możliwości nie są ograniczone tylko do zdjęć, bo w trakcie nagrywania wideo również możemy zastosować odpowiedni efekt bokeh, dzięki któremu nasze nagranie nabierze głębi i będzie wyglądać bardziej filmowo, profesjonalnie. Funkcja AI Highlight pozwoli natomiast uniknąć przepalonych obrazków w kadrze, więc wschody słońca i inne bardzo jasne elementy będą automatycznie właściwie zbalansowane. Dla tych, którzy spędzali czas w dodatkowych aplikacjach, by pozbyć się koloru z tła fotografowanej albo nagrywanej osoby, świetną wiadomością jest wbudowana w aplikację aparatu funkcja AI Color, która uwypukli głównego bohatera lub bohaterkę w kadrze.

Zabierając telefon ze sobą nie powinniśmy się martwić o zapas energii, bo pojemność akumulatora wynosi 4500 mAh. To zapewni nam kilka godzin nieprzerwanego, zróżnicowanego użytkowania, a jeśli będziemy potrzebować dodatkowej dawki energii, to można skorzystać z ultra szybkiego ładowania SUPERVOOCTM 65 W. W zaledwie kilkanaście minut można uzupełnić akumulator używając dołączone do smartfonu ładowarki. Wbudowany port to oczywiście uniwersalne USB-C, ale swoje ulubione słuchawki podłączycie za pomocą złącza 3,5 mm jack. To coś, czego z utęsknieniem wyglądają posiadacze wielu innych flagowych modeli, więc dla niektórych osób może to być jedna z kluczowych cech Oppo Reno7 5G.

Jak sama nazwa wskazuje, smartfon gotowy jest na pracę z siecią 5G, która staje się coraz powszechniejsza w naszym kraju. Niektóre czynności, jak gra online, pobieranie plików multimedialnych lub ich przesyłanie z terenu, odbywają się znacznie, znacznie szybciej i jeśli to dla Was istotne, to warto pamiętać o tym modelu Oppo. Na co dzień obcować będziecie z najnowszym ColorOS 12, który bazuje na Androidzie w wersji 11. To przyjemny dla oka i czytelny interfejs oferujący dodatkowe możliwości personalizacji i konfiguracji.

Oppo Reno7 5G na pewno wyróżnia się wśród wielu innych modeli kilkoma swoimi kluczowymi cechami, ale najwięcej zadowolenia powoduje pamięć producenta o elementarnych wręcz aspektach w smartfonie z perspektywy użytkownika. Obecność złącza 3,5 mm jack, szybkie ładowanie, czytnik odcisku palca w ekranie oraz rozpoznawanie twarzy, a także rozbudowane możliwości aparatów to paczka kompletna. A przecież z zewnątrz Reno7 5G jest równie atrakcyjny, co wewnątrz.

--

Materiał powstał we współpracy z Oppo