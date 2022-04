Co potrafią dzisiejsze superflagowce, czyli po co kupuje się najlepsze smartfony?

Co sprawia, że flagowce cieszą się takim uznaniem? Spróbowaliśmy na to pytanie odpowiedzieć.

Przez lata pracy w Antywebie przez nasze ręce przewijały się telefony zarówno bardzo tanie, jak i te bardzo drogie. Przy opisywaniu tych drugich często napotykaliśmy komentarze, w których pytaliście - dlaczego w ogóle ktoś może chcieć wydać na smartfon 4,5 czy 6 tys. złotych. Wiadomo, że każdy ma swoje preferencje zakupowe i to, jaki smartfon wybierze zależy w dużej mierze od nich, jak i od zasobności portfela. Dlatego właśnie na rynku mamy różne telefony z różnych półek cenowych. Samo to jednak nie tłumaczy, dlaczego ludzie kupują flagowce.

Dlaczego warto postawić na flagowy smartfon?

Każdy ma swój powód, by wybrać flagowca, jednak z pewnością da się wyróżnić kilka aspektów, które zdecydowanie przeważają. Należy do nich między innymi fakt, że flagowe modele są telefonami, które wybiera się, żeby mieć pewność, iż każda funkcja będzie działała poprawnie, często niepowtarzalny i unikatowy design urządzenia czy chociażby nadwyżka mocy, dzięki której telefon będzie działał szybko i sprawnie przez długi czas. Co jeszcze sprawia, że ludzie wybierają flagowce - o tym przekonacie się, oglądając najnowszy film na naszym kanale.

-

Materiał powstał we współpracy z Xiaomi.