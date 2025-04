Przybędzie szybkich ładowarek. Mamy listę lokalizacji

Infrastruktura to jeden z najważniejszych czynników mających wpływ na rozwój elektromobilności w Polsce. W tej chwili sytuacja nie jest zła, ale jeśli elektrycznych samochodów będzie przybywać, to muszą za tym iść również kolejne punkty ładowania. Nic więc dziwnego, że GDDKiA ogłasza kolejne przetargi na ich budowę i eksploatację. Tym razem otwarto oferty na 31 stacji ładowania w 18 lokalizacjach w ciągu autostrad A1, A2, A4 i dróg ekspresowych S3, S7, S8, S17, S19 i S61. Wygląda na to, że operatorem większości z nich będzie firma Ekoen.

Reklama

Ekoen hojnie dzieli się zyskiem

Lista stacji ładowania, które mają powstać do końca przyszłego roku znajduje się poniżej. W początkowej fazie każda stacja musi oferować moc przynajmniej 400 kW i oferować minimum jeden punkt ładowania o mocy 150 kW. Do końca 2027 roku powinna jednak zostać rozbudowana do mocy 600 kW i oferować przynajmniej dwa punkty pozwalające na ładowanie z mocą 150 kW. W części lokalizacji powstaną również stacje ładowania samochodów ciężarowych, gdzie sumaryczna moc ma dochodzić nawet do 1,4 MW z przynajmniej jednym punktem o mocy 350 W. Nie będą to więc zapewne najszybsze ładowarki, ale myślę, że nie ma też powodów do narzekania.

Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty, bo obecnie trwa analiza ofert. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że liczy się kryterium finansowe to z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy wskazać na wygranych. Przeglądając podsumowanie ofert wyraźnie bowiem wyłania się jeden faworyt, którym jest firma Ekoen. Oferuje ona nie tylko najwyższą stawkę za metr kwadarowy wynajętej powierzchni pod ładowarkę, ale też chce hojnie dzielić się zyskiem, przebijając znacząco oferty innych firm. Ekoen zamierza przekazywać GDDKiA od nieco ponad 12% do nawet 20% swoich zysków. Co ciekawe w czterech lokalizacjach - Górki Wschód/Zachód przy S61 i Chotyniec i Hruszowice przy A4 najlepszą ofertę złożyła Tesla, więc zapewne tam powstaną nowe Superchargery.