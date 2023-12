Przezroczyste drewno zamiast szkła w smartfonie? Naukowcy mówią: "czemu nie?"

Lars Berglund, naukowiec pracujący na KTH Royal Institute of Technology w Szwecji, postanowił wykorzystać możliwości drewna, aby stworzyć alternatywę dla tradycyjnego przezroczystego plastiku. Jego badania nad kompozytami polimerowymi i drewnem zaowocowały materiałem o wyjątkowej wytrzymałości i przejrzystości. Proces tworzenia przezroczystego drewna jest niezmiernie ciekawy. Drewno - jak wiadomo - składa się z malutkich pionowych kanałów, które służą do transportu wody i substancji odżywczych wewnątrz drzewa. Usunięcie ligniny, naturalnego kleju spajającego te struktury wewnątrz drewna pozostawia jedynie białą "skorupę", która może stać się przezroczysta poprzez wypełnienie jej substancją o podobnym współczynniku załamania światła.

Trwałość drewna i przezroczystość typowego szkła powoduje, że taki materiał ma sporo potencjalnych zastosowań. Już teraz naukowcy eksperymentują z wykorzystaniem przezroczystego drewna w produkcji wytrzymałych ekranów smartfonów, czy nawet elementów konstrukcyjnych, takich jak okna - w dodatku takich, gdzie można regulować stopień przepuszczalności światła.

Przezroczyste drewno nie tylko imponuje swoją wytrzymałością, ale także niespotykaną lekkością. Chociaż jest ono bardzo cienkie, jego struktura przypomina plaster miodu, a mikroskopijne włókna wewnątrz są mocniejsze niż włókna węglowe. W badaniach nad wytrzymałością, przezroczyste drewno okazało się być około trzy razy mocniejsze niż tradycyjne tworzywa sztuczne oraz aż 10 razy twardsze niż szkło.

Zidentyfikowane właściwości tego materiału sprawiają, że jest on według naukowców idealnym kandydatem do wykorzystania w oknach o ociepleniach budynków. Drewno - jako materiał izolacyjny - przewyższa tradycyjne szkło, co pozwala na lepszą kontrolę temperatury w budynkach. Okna wykonane z przezroczystego drewna mogą być nie tylko bardziej wytrzymałe, ale także bardziej energooszczędne - wspomagając przy okazji bardziej zrównoważone wykorzystanie energii.

Naukowcy nie poprzestają na tych sukcesach. W dalszym ciągu pracują nad dalszym rozwojem technologicznym przezroczystego drewna, poszukując bardziej ekologicznych metod jego produkcji i surowców. Przykładem jest wykorzystanie biodegradowalnych polimerów pochodzących ze skórek cytrusów, które pozwalają na zachowanie właściwości mechanicznych i optycznych materiału, a jednocześnie redukują negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Niestety, możemy być pewni, że nie zobaczymy w najbliższych latach ekranów pokrytych przezroczystym drewnem. Jednak już teraz naukowcy są wręcz pewni o tym, że będzie ono odgrywało istotną rolę w życiu człowieka. Wraz z dalszymi pracami nad nim, pojawią się dla niego kolejne zastosowania - a gdy będzie ono już gotowe do wprowadzenia na rynek, szybko odczujemy jego obecność wokół nas.