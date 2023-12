To nie sowa powinna być symbolem mądrości! To zwierzę zasługuje na to znacznie bardziej

Sowa nie wie o tym, że odbicie w lustrze przedstawia ją samą. A - co ciekawe - sroka już o tym wie. I najwyraźniej, wie o tym również mysz. Badania sugerują, że myszy są zdolne do rozpoznania siebie w lustrze - podobnie jak niektóre inne ssaki, takie jak ludzie, szympansy i słonie.

Eksperyment przeprowadzony przez naukowców polegał na oznaczeniu przednich części głowy myszy (tak, aby bez lustra nie były w stanie zobaczyć zanieczyszczenia) białym tuszem i umieszczeniu ich przed lustrem. To, co zaskoczyło badaczy, to fakt, że myszy rozpoczęły mycie się tuż po zobaczeniu swojego odbicia w lustrze. Co ciekawe, myszy nie przejawiały takiego zachowania, gdy plama była mniejsza lub miała inny kolor, co wskazuje na to, że myszy potrafią odróżniać swoje odbicie od widoku innej myszy.

Kluczowym elementem testu lustra jest zdolność zwierzęcia do rozpoznania się w lustrze, czyli świadomość własnej tożsamości. Choć to nie oznacza, że myszy są "samoświadome" w pełnym sensie tego słowa, to jednak sugeruje, że posiadają pewien stopień zrozumienia swojej odrębności w czasie i przestrzeni. Wcześniej uważano, że tylko nieliczne gatunki ssaków wykazują takie zachowanie, a ponadto - niektóre ptaki znane z wysokiej inteligencji (np. wskazane wyżej sroki).

W trakcie badań zidentyfikowano również grupę neuronów w hipokampie myszy, które były aktywowane w momencie, gdy zwierzęta wykazywały zachowania związane z rozpoznawaniem samych siebie. Gdy te neurony zostały sztucznie wyłączone przez naukowców, myszy przestały wykazywać zachowania pielęgnacyjne. Niezwykłe jest również to, że myszy, które były odizolowane społecznie po odsadzeniu od rodzica, nie rozpoznawały siebie w lustrze. Podobnie, myszy o czarnym futrze, które były wychowywane razem z myszami o białym futrze, nie próbowały usunąć atramentu z czoła. Wygląda na to, że na podstawie wyglądu myszy, z którymi wychowuje się dany osobnik - ten tworzy sobie w głowie własny "pierwotny obraz".

Badacze teraz spróbują ustalić, czy myszy mogą rozpoznawać siebie bez bodźca takiego jak plama atramentu na czołach. To istotne, jeśli chodzi o zrozumienie bardziej zaawansowanych mechanizmów autopojetycznych u myszy. Dodatkowo, badania będą skupiać się na analizie mózgów myszy - naukowcy zamierzają określić, w jaki sposób zwierzęta przetwarzają informacje wzrokowe i odróżniają siebie od innych osobników.

Test lustra nie jest jedynym narzędziem do zrozumienia inteligencji zwierząt i ich psychologicznej złożoności. Jednak to, że myszy rozpoznają same siebie, nieco zmienia nasz stan wiedzy o tych zwierzętach i może mieć wpływ na nasze spojrzenie na dalsze badania dotyczące inteligencji różnych zwierząt.