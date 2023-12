Skąd wzięło się życie w Drodze Mlecznej? Naukowcy coraz śmielej wskazują odpowiedź

Wszystko to zostało umożliwione dzięki dwóm potężnym radioteleskopom, które wykryły obecność fosforu na obrzeżach naszej galaktyki. Ten pierwiastek odgrywa fundamentalną rolę w tworzeniu DNA i RNA, kluczowych molekuł biologicznych odpowiedzialnych za życie we wszystkich organizmach. Badania przeprowadzone przez zespół naukowców z University of Arizona rzucają cień wątpliwości na obecne teorie dotyczące powstawania pierwiastków chemicznych w odległych rejonach Drogi Mlecznej. Procesy chemiczne i ewolucja galaktyki są znacznie bardziej skomplikowane, niż można było sobie wyobrazić.

Naukowcy postanowili podejść do tematu inaczej

Aby dokładnie to zbadać, zespół naukowców wykorzystał zaawansowane narzędzia obserwacyjne, w tym 12-metrowy radioteleskop w Arizona Radio Observatory na Kitt Peak oraz 30-metrowy radioteleskop utrzymywany przez Institute for Radio Astronomy in the Millimeter Range (IRAM) w pobliżu Granady w Hiszpanii.

Dane zgromadzone podczas tych obserwacji odkryły istnienie fosforu w odległym obłoku molekularnym o nazwie WB89-621, który znajduje się aż 74 000 lat świetlnych od centrum Drogi Mlecznej. To jednak nie wszystko - naukowcy odkryli również tlenek fosforu i azotek fosforu w tym regionie kosmicznym.

Masywne gwiazdy, które dotychczas uważano za główne źródło fosforu, rzadko tworzą się na obrzeżach galaktyki ze względu na zmniejszoną gęstość materii. Tradycyjnie uważano, że fosfor powstaje w eksplozjach supernowych, które wymagają obecności gwiazd o masie co najmniej 20 razy większej niż masa Słońca. Jednak obecność fosforu na obrzeżach Drogi Mlecznej sugeruje, że istnieje jeszcze inna, nieznana ścieżka jego powstawania.

Hipoteza dotycząca obecności fosforu w tym miejscu Drogi Mlecznej

Naukowcy sugerują, że gwiazdy o niższej i średniej masie mogą odgrywać kluczową rolę w produkcji fosforu. Te natomiast generują nadmiar neutronów w trakcie swojego cyklu życia, co może prowadzić do wytwarzania się tą drogą fosforu. W skrócie, wspomniane neutrony mogą łączyć się z atomami krzemu, tworząc ostatecznie ten ważny dla życia pierwiastek.

Odkrycie fosforu na obrzeżach Drogi Mlecznej otwiera zupełnie nowe perspektywy w badaniach nad powstawaniem życia w kosmosie. To także dowód na to, że nasza galaktyka kryje jeszcze wiele tajemnic. Każde takie osiągnięcie naukowców zdecydowanie przybliża nas do tego, co jest istotne w kontekście zrozumienia pochodzenia życia - także na Ziemi. Fosfor na obrzeżach Drogi Mlecznej to kolejny krok ku temu, byśmy ostatecznie mogli powiedzieć, skąd w ogóle pojawiły się jakiekolwiek formy życia na naszej planecie.