Jesteśmy coraz bliżej powrotu człowieka na naturalnego satelitę Ziemi, a do tego sama orbita zaczyna się robić bardziej zatłoczona, a to dopiero początek, jak można odczytać z planów agencji kosmicznych na całym świecie. Obecność człowieka może się niebawem przesunąć w głąb kosmosu, ale problemem pozostaje, że nie wiemy, jak się będzie tam zachować?

Reklama

Kolejna grupa spędziła rok w całkowitej izolacji

Z tego powodu powstają inicjatywy takie jak CHAPEA czy SIRIUS, które dosłownie zamykają ludzi na rok w specjalnie przygotowanych środowiskach. Uczestnicy są wybierani spośród zgłaszających się ochotników, którzy muszą spełniać rygorystyczne warunki. Tak samo jak w przypadku tych faktycznych misji w kosmos, tak i tutaj nie ma miejsca na kompromisy. To od badań takich jak to, może zależeć dobro załóg, które będą ryzykować swoje życie dla dobra rozwoju ludzkości.

Grafika koncepcyjna; iSpace

Tak się złożyło, że w zeszłym roku mieliśmy okazję śledzić zakończenie aż dwóch tego typu misji. Jedna symulowała pobyt na Marsie, druga była bardziej "przyziemna" i dotyczyła najbliższych, historycznych wydarzeń. I tak oto w połowie listopada zeszłego roku, po 366 dniach, rosyjscy badacze zakończyli eksperyment SIRIUS-23. Pierwszą misję tego typu, odkąd Rosja zdecydowała się ją przeprowadzać na własną rękę, a nie jak w poprzedzających ją latach we współpracy z Amerykanami i innymi nacjami.

Baza na Księżycu w zasięgu ręki

Gdy słyszycie słowo baza, to co pierwsze przychodzi do głowy? Prawdopodobnie będzie to jakiś kompleks albo co najmniej przestrzeń podobna Międzynarodowej Stacji Kosmicznej NASA (ISS), czyli taka, w której nie jest za wygodnie, lecz da się — dosłownie — przeżyć. Chociaż tak to właśnie może być w przyszłości i wręcz takie są właśnie plany, to początek taki słodki nie będzie. Dlatego właśnie potrzeba takich osób ja załoga, która zakończyła eksperyment SIRIUS-23 (dowódca Jurij Czebotarev, inżynier lotu Angelica Parfenova, oficer medyczny Ksenia Orlova oraz badacze Olga Mastickaya, Ksenia Shishenina i Rustam Zaripov), przy których pomocy naukowcy chcą doświadczyć, jak izolacja wpłynie na psychikę członków misji.

Grafika koncepcyjna; Firefly Aerospace

Astronauci będą mieli nie lada obciążenie psychiczne. Wystarczy sobie wyobrazić, że nie będą mogli przez wiele miesięcy opuścić ciasnej przestrzeni kapsuły, w której przylecieli i to będzie standard, dopóki rzeczywiście nie powstaną prawdziwe bazy. Będą zdani wyłącznie na siebie i z ograniczonymi zapasami, daleko od domu. Na to dochodzi szereg obowiązków badawczych i konserwacyjnych. To właśnie tę skomplikowaną sieć zależności chce się zbadać podczas misji na Ziemi. Uczestnicy tak samo jak astronauci, byli hermetycznie odizolowani i zdani jedynie na posiadane zapasy i systemy podtrzymywania życia.

Niby to samo, ale każda inna

W trakcie SIRIUSa wykonano 52 inne eksperymenty zaczepiające o wiele dziedzin nauki. Podzielone na główne kategorie dotyczące zdrowia, zadań na powierzchni planety/satelity, techniczne możliwości oraz po prostu interakcji ludzkiej. W zasadzie standardowe rzeczy i aż można sobie zadać pytanie, po co to wszystko? Odpowiedź jest w zasadzie bardzo prosta, powtarza się te same czynności, ponieważ za każdym razem dowiadujemy się czegoś nowego, a i ludzie są przecież różni.

Wizualizacja astronautów badających Księżyc / NASA

Gdzieś tam w przyszłości, w maleńkiej bazie ludzie będą zdani tylko na siebie i najlepszą formą wsparcia będzie właśnie przepracowanie wielu scenariuszy. Ochotnicy także przechodzili wszystkie etapy po kolei, łącznie z dokowaniem, lądowaniem i odlotem z powierzchni Księżyca. Technologia też na nikogo nie czeka i się rozwija. Kolejnym elementem, którego dawniej nie dało się przetestować, jest chociażby obecność rozwiniętej wirtualnej rzeczywistości, która pozwala uspokoić nerwy załogi. Niedaleka przyszłość ludzkości zapowiada się naprawdę intrygująco i wiemy, że prawdziwe odpowiedzi dotrą dopiero po powrocie na księżyc, ale aby uniknąć nieszczęścia, potrzeba takich eksperymentów jak SIRIUS-23. Niebawem też pewnie usłyszymy o szczegółach kolejnych badań na Marsie. NASA zakończyła rekrutację już w kwietniu.

Reklama

Źródło: space.com