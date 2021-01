[PHEV]: hybryda Plug-In to bardziej zaawansowana i mocniej rozbudowana wersja powyższego rozwiązania. Pojemność akumulatorów to już solidne 10 kWh (często więcej), co wraz z mocnym silnikiem elektrycznym – przeważnie około 80-100 kW (~110-135 KM) – umożliwia na swobodne i sprawne poruszanie się w trybie bezemisyjnym na dystansie kilkudziesięciu kilometrów (przeważnie 40-60 km), co w zupełności wystarcza do codziennego dojazdu do pracy i powrotu do domu. Jednocześnie tak mocny silnik elektryczny zapewnia bardzo wysoką moc systemową (liczoną wraz z jednostką spalinową), najczęściej przekraczającą 200 KM. Z założenia auta typu PHEV ładujemy z zewnętrznego źródła zasilania (stacje albo domowe „gniazdko”), ale energia odzyskiwana jest także podczas hamowania.