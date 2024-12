Wiosną 2021 roku świat pogrąża się w chaosie narastających konfliktów międzynarodowych. W samym środku tego szpiegowskiego tygla poznajemy Ewę Oginiec, agentkę wywiadu, która pragnie uciec od swojej przeszłości naznaczonej osobistą tragedią. Marzy o spokojnym życiu z dala od niebezpiecznego świata, w którym przyszło jej pracować. Niestety, los ma dla niej inne plany. Kiedy jej partner, również agent o pseudonimie Skiner, zostaje zdemaskowany przez rosyjski wywiad i znika w niewyjaśnionych okolicznościach, Ewa zostaje wciągnięta w wir intryg i spisków.

Reklama

"Przesmyk" zapowiada się na trzymający w napięciu thriller szpiegowski, który ukazuje brutalną rzeczywistość współczesnego wywiadu, gdzie granica między prawdą a kłamstwem zaciera się, a lojalność wystawiana jest na nieustanną próbę. Serial wygląda na coś więcej, niż opowieść o międzynarodowych prowokacjach i wojnie hybrydowej, ale również historię kobiety uwikłanej w świat, z którego nie ma ucieczki.

W rolę Ewy wciela się Lena Góra, aktorka znana z takich produkcji jak "Król" czy "Noc w przedszkolu". Góra, laureatka Złotego Anioła Bella Women i nagrody aktorskiej na FPFF w Gdyni, ma na swoim koncie również role w międzynarodowych produkcjach, takich jak "Roving Woman" u boku Johna Hawkes'a. Za rolę w filmie "Imago", w którym zagrała swoją matkę, była nominowana do Orłów 2024.

Przesmyk - zwiastun serialu Max

Polecamy: Nowe szczegóły serialu Prime Video. Z taką obsadą sukces gwarantowany!

Krótka zapowiedź serialu "Przesmyk" skupia się na wystąpieniu prawdopodobnie prezydenta Polski granego przez Jana Englerta. Pełna obsada produkcji oraz dokładna data premiery zostały już ujawnione.

Przesmyk - obsada polskiego serialu Max

Jest to serial o dobru i złu w czystej postaci i o tym, jak cienka jest linia, żeby to zło się pojawiło. To produkcja o prowokacjach, o bardzo aktualnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Zobaczymy procesy, które się tam dzieją i jak zachowują się służby i członkowie rządu w sytuacji zagrożenia. - Bartłomiej Topa

W obsadzie znajdują się także Karol Pocheć, Leszek Lichota, Bartłomiej Topa, Andrzej Konopka, Ewelina Starejki, Tomasz Ziętek, Eliza Rycembel, Kamila Urzędowska, Piotr Żurawski, Lidia Sadowa, Antoni Sztaba, Artur Paczesny, Mirosław Zbrojewicz, Alona Szostak, Michał Sikorski, Magdalena Walach, Andrew Zhuravsky, Dmytro Malkov, Irmina Liszkowska, Jan Englert, Zbigniew Stryj, Dariusz Chojnacki, Oleg Garbuz, Oleh Kiryliv, Sergei Abolomov i Svyatoslav Suprunov.

„Przesmyk” to political fiction mocno inspirowany obecną sytuacją polityczną. Opowiada przede wszystkim o ludziach z polskiego wywiadu, a to bardzo specyficzne zajęcie, wymagające całkowitego oddania. Ten serial pokazuje, jakie wiążą się koszty z tą pracą. Jest to fikcja, ale zawiera w sobie tyle elementów prawdopodobnych, że ta historia mogłaby się zdarzyć. - Andrzej Konopka. Reklama

Za kamerą produkcji stanął Jan P. Matuszyński, reżyser znany z filmów takich jak "Ostatnia Rodzina" czy "Żeby nie było śladów". W ekipie twórców znaleźli się również m.in. operator Kacper Fertacz, scenograf Maciej Fajst i kostiumograf Katarzyna Baran.

Przemyk - data premiery serialu na Max

"Przesmyk" trafi na Max już 31 stycznia.

Reklama

--





W świecie pełnym serialowych hitów i filmowych arcydzieł, znaczenie ma nie tylko to, co widzimy, ale i to, co słyszymy. Dlatego właśnie, jako wymagający miłośnik doskonałej jakości dźwięku, warto zainwestować w sprzęt audio, który odda każdy niuans ścieżki dźwiękowej, potęgując wrażenia z oglądania. Na tophifi.pl znajdziesz szeroką gamę urządzeń audio, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających odbiorców. Zaproś niepowtarzalną głębię i czystość dźwięku do swojego domowego kina. Przekonaj się, jak wielką różnicę może wprowadzić w Twoje filmowe doświadczenia wysokiej klasy sprzęt audio, który pozwoli Ci usłyszeć każdy szczegół i poczuć pełnię emocji płynących z ekranu.

Tekst zawiera linki partnerów.