Powraca hit Marvela. Wiemy ile czasu minęło od wydarzeń w ostatnim sezonie!

Serial *"Daredevil: Born Again"* już od pierwszych zapowiedzi budzi wśród fanów ogrom emocji. Od ostatniego sezonu serialu z bohaterem w roli głównej minęło kilka dobrych lat. Jego historia jest zawiła, gdyż Disney nie chciał już dłużej współpracować z Netflixem i po utworzeniu autorskiej platformy VOD: wziął wszystko na swoje barki. Już wkrótce po długiej przerwie Matt Murdock powróci na ekrany. Dotychczas pojawiało się wiele pytań o to, czego można się po tym powrocie spodziewać i jak to wszystko zostanie umieszczone na osi czasu. Okazuje się, że jego historia ma nawiązywać do wydarzeń znanych z serii Netflixa!

Reklama

Kiedy rozgrywa się akcja serialu "Daredevil: Born Again"?

Jednym z najważniejszych pytań, jakie zadawali sobie fani, było to, ile czasu minęło od wydarzeń których świadkami byliśmy w serialowym serialu. I tutejsza odpowiedź dla wielu może być ogromnym zaskoczeniem, ale też powodem do radości. Okazuje się bowiem, że Disney bardzo fajnie podszedł do tematu. Wilson Bethel (serialowy Bullseye) podczas rozmowy na amerykańskim konwencie powiedział:

Jest więc coś w rodzaju tej zabawnej rzeczy, cofając się po pięciu latach, w której "Daredevil: Born Again" rozpocznie się po upływie tego czasu. Serial nie rozpoczyna się dzień po wydarzeniach, których świadkami byliśmy ostatnio. Wszystko dzieje się pięć lat później. Teoretycznie są to postacie, które przeżyły pięć lat życia i wszystkie zwroty akcji, które miały miejsce w międzyczasie. Więc niezależnie od tego, czy te historie są koniecznie na ekranie, czy też nie, jest tam tylko ta odrobina życia, która moim zdaniem jest... jako aktorowi, daje ci możliwość wniesienia wszystkiego, co było twoją własną podróżą w tym czasie (...)

Jednym z wątków na kontynuację którego czekają widzowie, jest dalsza historia Bullseye’a, czyli Benjamina Poindextera. W finałowych scenach 3. sezonu byliśmy świadkami tego, jak Poindexter poddaje się eksperymentalnemu zabiegowi chirurgicznemu. Operacja miała na celu uratowanie jego uszkodzonego kręgosłupa, a wielu fanów spekuluje, że wykorzystano podczas niej adamantium. Fakty są jednak takie, że postać prawdopodobnie wróci silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Ulepszenia jakich się doczekał, mogą uczynić go jeszcze groźniejszym przeciwnikiem.

Sporo pytań i niewiele odpowiedzi -- na szczęście na te ostatnie nie będzie trzeba już długo czekać.

"Daredevil: Born Again" - premiera serialu już wiosną!

Mimo że serialowe uniwersum Daredevila zaliczyło długą przerwę, to można już rozpocząć wielkie odliczanie. Po latach serial powraca na antenę, a Disney nie trzyma nas już w niepewności i pozwala zaznaczyć daty w kalendarzu. "Daredevil: Born Again" trafi do platformy Disney+ już 4. marca 2025 roku. Powroty po latach to dość skomplikowana kwestia, bo łaska widzów na pstrym koniu jeździ. Jedni żyją wspomnieniami, inni mają zupełnie nowe oczekiwania. Czy twórcom uda się wszystkich zadowolić? Dowiemy się już za niespełna trzy miesiące!